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В Берлине в среду, 8 июня, автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего погиб один человек и еще восемь пострадали.

Состояние пяти пострадавших критическое, еще трое получили тяжелые травмы, сообщил представитель бригады пожарных.

Он также добавил, что еще несколько человек получили более легкие травмы, однако точное их число не назвал.

Очевидцы говорят, что автомобиль свернул с улицы и выехал на тротуар, прежде чем врезаться в витрину магазина.

Задержанный - 29-летний мужчина с двойным гражданством - немецким и армянским, живущий в Берлине. Его поймали и передали полиции прохожие.

Инцидент произошел недалеко от места теракта 19 декабря 2016 года, когда выходец из Туниса по имени Анис Амри, получивший отказ в предоставлении убежища, угнал грузовик, убил водителя и затем врезался в переполненную рождественскую ярмарку. Тогда погибли 11 человек, десятки были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".