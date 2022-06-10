Даугавпилчанин доказал, что не должен платить за мать, бросившую его 40 лет назад

Первый разговор с сотрудницей службы оказался коротким: «Она ещё пыталась меня как-то уговорить, объясняла, что исходя из моих доходов, платить придётся совсем немного, но я сказал, что ничего подписывать не буду». На этом претензии закончились.

Второй звонок был через шесть лет, в 2020 году. Сергея снова пригласили на новый разговор с тем же требованием, но Сергей стоял на своём. "Эта женщина была очень приветливой, всё внимательно слушала. Потом сказала написать заявление, что я прошу освободить меня от оплаты, так как мать не принимала участия в моём воспитании. Я всё расписал, женщина сказала, что этого достаточно".

После третьего звонка в сентябре 2020 стало сложнее: "Опять всё сначала: ваша мать в пансионате, вы должны платить. Я говорю, что писал заявление. Мне отвечают: во-первых, заявление ваше не на госязыке написано, а во-вторых, нет свидетелей, которые могут подтвердить ваши слова, что мать вас не воспитывала".

Его попросили принести справку о доходах и сказали, что придут к нему домой смотреть условия проживания. Справку он принёс – в распечатке зарплаты значилась минималка. "Тогда она говорит про дочь – дочь живёт в Финляндии, мол, внучка может платить".

Сотрудница объясняла Сергею, что дети и внуки по закону обязаны содержать своих родителей, бабушек и дедушек. А у него не укладывалось это в голове: "Бабушка так называемая её не видела ни разу, даже не знает, как внучку зовут…".

В то же время, Сергей говорит, что ему не говорили о том, что в Законе о социальных услугах и социальной помощи и Гражданском законе, которые регулируют оплату алиментов и социальной помощи родственниками, есть исключения.

Марина Горкина, специалист по общественным отношениям Социальной службы Даугавпилса, сказала "Чайке", что, если у человека есть сомнения относительно оказания и оплаты услуг, он может обратиться в Социальную службу с соответствующим заявлением.

Счёт пансионата на содержание матери Сергея составляет около 400 евро. Она получает пенсию в 270 евро, из которых 15% отдают ей, а остальное идёт на услуги пансионата. Но этой суммы не хватает, и именно эту разницу в 170 евро хотели взыскать с Сергея и прислали ему счёт.

Тогда Сергей обратился за помощью к юристу.

Юрист Катрина Далишевская говорит, что случай с Сергеем был непростым, потому что у него не было документов, которые бы подтвердили неучастие матери в его воспитании.

"Меня спросили, лишена ли мать материнства. Нет, такого не было. При советской власти было как-то стыдно лишать материнства, поэтому бабушка растила и растила", — рассказывает Сергей.