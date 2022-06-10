Сб, 11.06.2022
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Даугавпилчанин доказал, что не должен платить за мать, бросившую его 40 лет назад

В помещении Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров. На 10 июня 2022 года здесь находятся 254 клиента. За пребывание 132 человек доплачивает самоуправление. Фото из архива Сергея Кузнецова ФОТО: Chayka.lv

Сергею было пять лет, когда мама оставила его бабушке. Она, правда, приходила в гости раз в месяц, чтобы получить алименты от отца, которые тот присылал. Мама забирала половину денег, мол, ей тоже жить не на что, рассказывает "Чайка".

"Она жила в Даугавпилсе, вышла замуж во второй раз. Пила и она, и отчим, потом у них дочь родилась, которая потом тоже пила. Умерла уже", - рассказывает Сергей.

Мальчика вырастили бабушка с дедушкой. Бабушка была домохозяйкой, дед работал печником – профессия доходная, деньги в семье были. И в целом Сергей с теплом вспоминает своё детство, в котором не было мамы.

Она вернулась в его жизнь 2014 году, почти через 40 лет, в виде звонка из Социальной службы.

"Сказали, что мать попала в пансионат (Даугавпилсский территориальный центр социального обслуживания пенсионеров), денег у неё нет, и я должен за неё платить", - рассказывает Сергей.

Эта новость ошарашила Сергея. Он принципиально не хотел платить за женщину, которая бросила его совсем маленьким и никак не участвовала в его судьбе - даже если тогда речь шла о сумме в 5 евро. Спустя 8 лет он прошёл длинный юридический путь, чтобы доказать, что в его обстоятельствах он не обязан платить. "Два года длилась эта катавасия. Это очень неприятно", - вспоминает он.

Первый разговор с сотрудницей службы оказался коротким: «Она ещё пыталась меня как-то уговорить, объясняла, что исходя из моих доходов, платить придётся совсем немного, но я сказал, что ничего подписывать не буду». На этом претензии закончились.

Второй звонок был через шесть лет, в 2020 году. Сергея снова пригласили на новый разговор с тем же требованием, но Сергей стоял на своём. "Эта женщина была очень приветливой, всё внимательно слушала. Потом сказала написать заявление, что я прошу освободить меня от оплаты, так как мать не принимала участия в моём воспитании. Я всё расписал, женщина сказала, что этого достаточно".

После третьего звонка в сентябре 2020 стало сложнее: "Опять всё сначала: ваша мать в пансионате, вы должны платить. Я говорю, что писал заявление. Мне отвечают: во-первых, заявление ваше не на госязыке написано, а во-вторых, нет свидетелей, которые могут подтвердить ваши слова, что мать вас не воспитывала".

Его попросили принести справку о доходах и сказали, что придут к нему домой смотреть условия проживания. Справку он принёс – в распечатке зарплаты значилась минималка. "Тогда она говорит про дочь – дочь живёт в Финляндии, мол, внучка может платить".

Сотрудница объясняла Сергею, что дети и внуки по закону обязаны содержать своих родителей, бабушек и дедушек. А у него не укладывалось это в голове: "Бабушка так называемая её не видела ни разу, даже не знает, как внучку зовут…".

В то же время, Сергей говорит, что ему не говорили о том, что в Законе о социальных услугах и социальной помощи и Гражданском законе, которые регулируют оплату алиментов и социальной помощи родственниками, есть исключения.

Марина Горкина, специалист по общественным отношениям Социальной службы Даугавпилса, сказала "Чайке", что, если у человека есть сомнения относительно оказания и оплаты услуг, он может обратиться в Социальную службу с соответствующим заявлением.

Счёт пансионата на содержание матери Сергея составляет около 400 евро. Она получает пенсию в 270 евро, из которых 15% отдают ей, а остальное идёт на услуги пансионата. Но этой суммы не хватает, и именно эту разницу в 170 евро хотели взыскать с Сергея и прислали ему счёт.

Тогда Сергей обратился за помощью к юристу.

Юрист Катрина Далишевская говорит, что случай с Сергеем был непростым, потому что у него не было документов, которые бы подтвердили неучастие матери в его воспитании.

"Меня спросили, лишена ли мать материнства. Нет, такого не было. При советской власти было как-то стыдно лишать материнства, поэтому бабушка растила и растила", — рассказывает Сергей.

Закон о социальных услугах и социальной помощи говорит, что, если клиент пансионата не может оплатить услугу, то за него платит родственник. Если у родственника не хватает денег, то обязанность берёт на себя самоуправление.

Гражданский закон предусматривает, что дети должны платить алименты своим родителям. Но в отличие от обязанности платить алименты на содержание своих детей, эта обязанность – не абсолютная (188 статья Гражданского закона Латвии).

То есть, если в суде выясняется, что родитель ребёнка не воспитывал, ребёнок не обязан платить за родителя.

Далишевская написала письмо в Социальную службу о том, что решить, должен ли Сергей платить за мать, должен суд.

Иск подал пансионат. Галина Липовская, руководитель Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров, говорит, что чаще всего до исков не доходит, родственники соглашаются платить.

"В этом случае человек не хотел платить и, получается, имел на это право. Но мы же не можем определить это так, просто в разговоре с человеком, поэтому решить этот спор может только суд", - говорит она.

Юрист Катрина Далишевская рассказывает, что, несмотря на то, что с тех пор прошло 40 лет, нашли свидетеля, который подтвердил, что мать не участвовала в жизни её клиента, бросила его. Далишевская вспоминает, что боялась, что этот свидетель, старшая сестра матери, которой около 80 лет, не доживет до суда, и Сергей не сможет доказать свою правоту. Но так не случилось.

Теперь обязанность оплатить пребывание в пансионате легла на местный бюджет.

Галина Липовская говорит, что речь идет о скромной сумме: "Стоимость услуг в нашем пансионате самая низкая не только в Латвии, но и в Латгалии: 13 евро в сутки или 396,59 евро в месяц, цена не поднималась с 2016 года. Таких цен нет сегодня даже в латгальской глубинке".

Далишевская говорит, что даже при маленьких суммах люди не обязаны соглашаться на оплату, если их обстоятельства похожи. Ни письма, ни счета из пансионатов не являются обязательными для получателя. Но доказать это можно только в суде.

Сделать это легче при наличии документов, подтверждающих, что родители не участвовали в воспитании ребенка. Иначе, говорит Сергей тебя "нахрапом берут, чтобы человек испугался и начал платить".

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