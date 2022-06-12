Вертолет Госпогранслужбы доставил донорское сердце из Даугавпилса в Ригу

Полет был выполнен по просьбе Национальной службы координации трансплантологии. При транспортировке сердечного органа каждая минута имеет значение.

У медиков есть всего три часа, чтобы успешно пересадить его,

поэтому логистика и воздушный транспорт играют очень важную роль в транспортировке органа на большие расстояния.

Это второй раз, когда Государственная пограничная служба оказывает помощь в транспортировке органа, чтобы спасти жизнь человека.

Еще в 2014 году между Государственной пограничной службой и Службой неотложной медицинской помощи был заключен договор о воздушной медицинской перевозке, на основании которого Государственная пограничная служба обязуется оказывать помощь Службе неотложной медицинской помощи в перевозке пострадавших или медиков, чтобы они смогли оказать помощь как в повседневных, так и в чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.