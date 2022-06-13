Пн, 13.06.2022
Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

Ошибки в управлении отходами дорого обойдутся жителям Латвии

ФОТО: shutterstock.com

Задерживая внедрение системы раздельного сбора и переработки биоотходов, отодвигая срок ее внедрения на два года, жителей Латвии лишили возможности сэкономить не менее 16,6 млн евро, подсчитал Государственный контроль. Кроме того, эта система примерно в два раза превышает объем биоотходов, образующихся у населения. Как сообщает передача De Facto, в настоящее время небольшая часть биоотходов собирается раздельно, несмотря на то, что в Пририжье уже должна была быть внедрена раздельная система сбора биоотходов.

В этом году в Гетлини начало работу первое в Латвии устройство по переработке биоотходов. К концу следующего года подобные появятся еще на пяти свалках по всей Латвии. На строительство шести объектов выделено 90 миллионов евро (89 301 627 евро), в основном европейские средства. Однако мощность строящихся объектов все же значительно превышает количество образующихся в этих регионах биоотходов - даже если бы можно было рассортировать и собрать все, заключил Госконтроль. Кроме того, на свалках также есть площадки для компостирования, куда попадает часть биоотходов.

"Понятно, что за такое богатство мы платим сегодня, так как его дорого строить, также на плечи населения ложится финансовое бремя по поддержанию этого потенциала и в будущем", - говорит Эдгар Корчагин, член совета Госконтроля.

На полигоне в Гетлини мощность тоже сначала была подсчитана в два раза выше, но подготовка проекта заняла много времени, денег было меньше, и возможный объем переработки сократили примерно с 200 000 до 125 000 тонн.

Один полигон в Латгале отказался от идеи установки оборудования, понимая, что не сможет его загрузить. А вот строительство на других полигонах уже находится на разных стадиях и, скорее всего, их мощность не будет пересмотрена.

"Если действительно министерство по результатам нашей проверки поймет, что мощность слишком высока, то надо нажать на стоп-кран. Надо нажать на стоп-кран, если это еще возможно. Возможно ли это - мы не можем сказать со своей стороны", - говорит Эдгар Корчагин.

Гатис Замурс госсекретарь Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), указывает, что самоуправление несет ответственность за политику отходов в каждом конкретном месте и что свалки также принадлежат самоуправлениям. Замурс говорит, что VARAM в настоящее время не видит возможности и необходимости останавливать строительство или снижать мощность какого-либо из предприятий по переработке биоотходов, хотя в целом такая возможность не исключается.

В Гетлини только десятая часть массы, помещенной в туннели заводов по переработке биоотходов, собирается раздельно. Наибольшую нагрузку оказывает масса, которая механически отделена от несортированных отходов, уже попавших на свалку. Однако это означает, что полученный компост будет содержать частицы стекла и другие отходы.

В регионе Пририжья система сбора биоотходов должна была быть готова полтора года назад. Однако это произошло лишь частично. Муниципалитету поставлена ​​задача внедрить ее, но как именно это должно происходить, должны решить местные власти.

Эдмундс Цепуритис, глава Комитета жилья и окружающей среды РД, утверждает, что сейчас в Риге раздельно собирается около шестой части всех биологических отходов, и цель состоит в том, чтобы удвоить это количество в течение года. Но и этого недостаточно. Кроме того, люди должны привыкнуть к сортировке, а самоуправление и утилизаторы должны работать над этим.

​Как именно должна выглядеть система раздельного сбора мусора? Что сортировать, а что нет? Единых критериев нет. И это одно из самых больших критических замечаний политикам со стороны Государственного контроля. В каждом месте что-то свое, что определяют самоуправление, управляющие отходами и свалки.

За вывоз отсортированных биоотходов жителям также придется платить, но как минимум на 20 процентов меньше, чем за несортированный мусор.

Эта пропорция установлена ​​законом.

Следуя рекомендации ревизии, VARAM теперь обещает разработать руководство для самоуправлений, чтобы они понимали, введена ли система сортировки, и согласовать требования к сортировке отходов - что можно сдавать, а что нельзя.

До конца следующего года по всей Латвии должна быть внедрена система управления биоотходами. Однако некоторые муниципалитеты еще даже не приступили к работе. Если этого не сделать, Латвия может столкнуться с европейскими санкциями в размере от полумиллиона до более чем десяти миллионов.

Европа призывает к созданию системы сбора биоотходов к концу следующего года. Тем не менее пока не установлены целевые показатели того, сколько отходов необходимо будет разделить таким образом. Однако очевидно, что сортировку и переработку отходов необходимо значительно поощрять, поскольку только 10% отходов можно будет закапывать на полигонах в 2035 году. В настоящее время закапывают более половины отходов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back