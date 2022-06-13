Ошибки в управлении отходами дорого обойдутся жителям Латвии

"Если действительно министерство по результатам нашей проверки поймет, что мощность слишком высока, то надо нажать на стоп-кран. Надо нажать на стоп-кран, если это еще возможно. Возможно ли это - мы не можем сказать со своей стороны", - говорит Эдгар Корчагин.

Гатис Замурс госсекретарь Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), указывает, что самоуправление несет ответственность за политику отходов в каждом конкретном месте и что свалки также принадлежат самоуправлениям. Замурс говорит, что VARAM в настоящее время не видит возможности и необходимости останавливать строительство или снижать мощность какого-либо из предприятий по переработке биоотходов, хотя в целом такая возможность не исключается.

В Гетлини только десятая часть массы, помещенной в туннели заводов по переработке биоотходов, собирается раздельно. Наибольшую нагрузку оказывает масса, которая механически отделена от несортированных отходов, уже попавших на свалку. Однако это означает, что полученный компост будет содержать частицы стекла и другие отходы.

В регионе Пририжья система сбора биоотходов должна была быть готова полтора года назад. Однако это произошло лишь частично. Муниципалитету поставлена ​​задача внедрить ее, но как именно это должно происходить, должны решить местные власти.

Эдмундс Цепуритис, глава Комитета жилья и окружающей среды РД, утверждает, что сейчас в Риге раздельно собирается около шестой части всех биологических отходов, и цель состоит в том, чтобы удвоить это количество в течение года. Но и этого недостаточно. Кроме того, люди должны привыкнуть к сортировке, а самоуправление и утилизаторы должны работать над этим.

​Как именно должна выглядеть система раздельного сбора мусора? Что сортировать, а что нет? Единых критериев нет. И это одно из самых больших критических замечаний политикам со стороны Государственного контроля. В каждом месте что-то свое, что определяют самоуправление, управляющие отходами и свалки.

За вывоз отсортированных биоотходов жителям также придется платить, но как минимум на 20 процентов меньше, чем за несортированный мусор.

Эта пропорция установлена ​​законом.

Следуя рекомендации ревизии, VARAM теперь обещает разработать руководство для самоуправлений, чтобы они понимали, введена ли система сортировки, и согласовать требования к сортировке отходов - что можно сдавать, а что нельзя.

До конца следующего года по всей Латвии должна быть внедрена система управления биоотходами. Однако некоторые муниципалитеты еще даже не приступили к работе. Если этого не сделать, Латвия может столкнуться с европейскими санкциями в размере от полумиллиона до более чем десяти миллионов.

Европа призывает к созданию системы сбора биоотходов к концу следующего года. Тем не менее пока не установлены целевые показатели того, сколько отходов необходимо будет разделить таким образом. Однако очевидно, что сортировку и переработку отходов необходимо значительно поощрять, поскольку только 10% отходов можно будет закапывать на полигонах в 2035 году. В настоящее время закапывают более половины отходов.