Фото ⟩ Поющая Кошкина, Жуков рыбачил, а у Ривы новая песня
Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Глюкоза была на море
Яна Кошкина пела
Маша Миногарова развлекалась
Ольга Серябкина нянчилась с ребенком
Татьяна Мингалимова наслаждалась пейзажами
Юлианна Караулова была на фотосессии
Нуар в исполнении Ренаты Литвиновой
Ольга Бузова в лепестках роз
Летняя Алена Водонаева
Лена Темникова на море
Юлия Михалкова была на съемках
Мария Горбань фотографировалась с супругом
Екатерина Шпица куда-то ехала
Наталья Рудова в золоте
Анна Заворотнюк в постели
Монами Фрост представила новую коллекцию
Юлия Савичева была в кино
Маркус Рива снимал новый клип
Элина Глузунова проводила время с семьей
Соблазнительная Ким Кардашьян
Алексей Воробьев музицировал
Сергей Жуков рыбачил
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