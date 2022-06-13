Пн, 13.06.2022
Технологии не отнимают работу, они приносят ее еще больше. Янис Кропс, представитель Swedbank
Янис Кропс, представитель Swedbank
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  • Поющая Кошкина, Жуков рыбачил, а у Ривы новая песня

Фото ⟩ Поющая Кошкина, Жуков рыбачил, а у Ривы новая песня

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.

Глюкоза была на море

Яна Кошкина пела

Маша Миногарова развлекалась

Ольга Серябкина нянчилась с ребенком

Татьяна Мингалимова наслаждалась пейзажами

Юлианна Караулова была на фотосессии

Нуар в исполнении Ренаты Литвиновой

Ольга Бузова в лепестках роз

Летняя Алена Водонаева

Лена Темникова на море

Юлия Михалкова была на съемках

Мария Горбань фотографировалась с супругом

Екатерина Шпица куда-то ехала

Наталья Рудова в золоте

Анна Заворотнюк в постели

Монами Фрост представила новую коллекцию

Юлия Савичева была в кино

Маркус Рива снимал новый клип

Элина Глузунова проводила время с семьей

Соблазнительная Ким Кардашьян

Алексей Воробьев музицировал

Сергей Жуков рыбачил

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