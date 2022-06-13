Фото и видео ⟩ "Я понял, что уже ничего нельзя спасти". Как внезапный пожар лишил семью автомобиля

Роберт (имя изменено) и его сын после празднования Пасхи в Латгалии поехали домой в сторону Саласпилса. Проезжая по трассе Тинужи - Кокнесе, мужчина почувствовал запах дыма в салоне Volvo V70. Через несколько минут семейный автомобиль, который служил годами, сгорел. Мужчина рассказал о происшествии Apollo. Он благодарен людям, которые бросились их спасать.

"Мы ехали домой в понедельник после праздников. Я почувствовал, что с машиной что-то не так. Я проехал круг и решил остановиться на правой стороне дороги и проверить машину. Когда начал тормозить, почувствовал запах гари", - рассказывает Роберт.

В машине спал его трехлетний сын. Роберт отстегнул себя, а затем своего сына. В этот момент салон автомобиля начал наполняться дымом: "Я быстро взял сына на руки и вышел. Мы отошли от машины. Сработал рефлекс, что сначала надо помочь себе, чтобы потом помочь ребенку. Если бы сначала отстегнул сына, а сам не был бы отстегнут, было бы сложнее", - вспоминает он.

Тем временем около шести машин остановились у обочины, люди бросились с огнетушителями в руках тушить пламя. "Мне посоветовали открыть капот и погасить дым, но я не хотел этого делать с сыном на руках. Одна женщина взяла у меня сына, и я пошел к машине.

Ты понимаешь, что ничего уже нельзя спасти. Можно просто снять на видео", - говорит он. Машина, прослужившая семье шесть лет, за считаные минуты превратилась в воспоминание: "Остались только самые прочные металлические детали двигателя".

Видео: Сгоревшая машина под Кокнесе

Роберт взял из машины компьютер и понял, что телефона у него нет. "Мы обычно пишем родственникам, когда приезжаем домой, чтобы не беспокоились. Я понимаю - если не дам знать, начнут искать. Если еще узнают, что горел Volvo, вообще потеряют сознание. Мужчина второй раз подошел к машине и нашел упавший с края сиденья телефон. Под шинами уже был пожар.

Позвонив жене, Роберт три раза повторил: "Все в порядке, мы живы и здоровы". После этого он рассказал о происшествии.

Тем временем люди вызвали пожарных и скорую помощь. "Спасибо большое, ничего такого не произошло, но люди старались, не были неравнодушными. Подходили к машине и пытались потушить, держали ребенка и предлагали воду.

Сгоревший Volvo V70 ФОТО: Apollo

Пожарные прибыли примерно через 15 минут. Трава горела на довольно большой площади, потому что от взрыва туда полетели куски пластика и резины.

Пожарные работали долго, они действительно профессионалы своего дела. У меня с собой были крашеные пасхальные яйца, отблагодарил каждого пожарного за работу. Врачи тоже ждали, когда за нами приедут, и сказали: "Мы же не оставим вас одних на проселочной дороге! Мы были там полтора часа", - рассказывает Роберт.

Жена приехала за сыном, а Роберт остался ждать полицию. Его забрала домой жена друга.

"Когда жена приехала и вышла из машины, она чуть не потеряла сознание. Она пережила гораздо больше, чем я. И она, и жена друга думали, что горит только капот, ничего страшного. Когда же увидели, что произошло на самом деле, эмоции взяли вверх", - рассказывает он.

Тем временем также прибыла полиция, которая обнаружила, что техпаспорт, оба ключа от машины и один номерной знак сгорели. Автомобиль был куплен со страховым полисом КАСКО, который покрыл ущерб.

"В тот же день я связался со страховщиками, объяснил ситуацию и все уладил в интернете, чтобы получить возмещение. Машина простояла там всю ночь, но на следующий день ее забрали. Главное, что все живы", - повторил Роберт.

На данный момент у семьи новый автомобиль, но иногда приходится объяснять, куда делся старый.

"Некоторые сразу вспоминают и спрашивают, не моя ли машина сгорела за кольцом Кокнесе", - говорит Роберт.

Сгоревший Volvo V70 ФОТО: Apollo

Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в случае возгорания автомобиля первое обязательное условие - как можно скорее заглушить двигатель автомобиля, чтобы остановить подачу топлива в систему. Если автомобиль оборудован газовой топливной системой, дополнительные выключатели системы расположены в непосредственной близости от газового баллона, чаще всего в багажном отделении автомобиля.

Если возгорание автомобиля связано с повреждением электроустановки, то обычно вначале ощущается характерный запах гари, за которым следуют признаки дыма. В таких случаях также необходимо немедленно остановить автомобиль, выключить двигатель и обязательно отсоединить аккумулятор, который является источником питания для всей электрической системы автомобиля.

Для того чтобы иметь возможность помочь себе и другим в случае аварии, в каждом автомобиле должна быть аптечка, огнетушитель, чехол из несинтетического материала, предупреждающие знаки.

Чтобы получить помощь оперативных служб, звоните по номеру 112. Чтобы получить помощь Службы неотложной медицинской помощи, звоните по номеру 113. Чтобы получить помощь полиции, звоните по номеру 110.