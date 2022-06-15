7 советов по эффективному уходу за газоном

Среди участников опроса более трети или 39% оказались владельцами земельных участков, за которыми они ухаживают, площадью до 600 м2. Примерно пятой части или 19% респондентов принадлежала территория площадью в пределах 601-1000 m2, остальным - еще больше. "Чем меньше площадь сада, тем тщательнее нужно продумать его планировку, а также свои пожелания и потребности. Прежде чем выбирать растения, нужно узнать, каков будет их размер во взрослом возрасте, чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами", - советует ландшафтный архитектор Даце Лайва.

2. Косить нужно регулярно

"Во-первых, нужно понять, за каким газоном или лужайкой вы хотите ухаживать, и какой результат получить. Больше всего работы потребуется, чтобы содержать в порядке газон или лужайку, требующую интенсивного ухода. Речь идет об искусственно созданном растительном сообществе, состоящем из злаковых трав. Такие газоны необходимо косить очень регулярно, рекомендуемая длина стеблей травы - 3-7 см", - говорит ландшафтный архитектор.

Сейчас, в начале летнего сезона, в садах действительно чаще всего косят траву, - на это указали 72% опрошенных. Затем в списке работ: прополка клумб и грядок, полив газонов, клумб и грядок, работы в теплицах, а также обрезка кустов и уход за живой изгородью. 42% признали, что косят траву один раз в две недели, чуть больше трети опрошенных косят раз в неделю. 9% респондентов уделяют этому занятию больше внимания - соответственно, косят траву два раза в неделю, и лишь 2% делают это три раза в неделю.

"В саду, за которым регулярно ухаживают, гораздо легче поддерживать порядок, на это требуется меньше времени и энергии. И растения в саду, о котором постоянно заботятся, будут чувствовать себя намного лучше", - говорит Даце Лайва.

3. Нужно дать траве расти

"Если мы хотим, чтобы наш газон был всегда красивым, то одно из важнейших условий - всякий раз, когда мы его стрижем, нельзя скашивать стебли травы более чем на 1/3 длины. Самая большая ошибка в уходе за газоном - когда его стригут редко, но при этом скашивают слишком низко. Это приводит к серьезному ухудшению качества газона", - объясняет Даце Лайва.

4. Скошенную траву можно и не собирать

"Если стричь газон регулярно и не косить траву более чем на треть высоты стебля, то скошенную травку можно с газона и не собирать. Срезанные стебли быстро высохнут на солнце и ничего плохого газону не причинят", - говорит ландшафтный архитектор.

5. Работу облегчает правильный выбор инструментов

"В небольших садиках наиболее подходящим инструментом для стрижки газона будет ручная косилка. Однако хорошему хозяину всегда пригодятся несколько инструментов: косилка для крупных по площади газонов, триммер или моторизованные ножницы для скашивания вокруг клумб или грядок, вокруг стволов деревьев, камней", - советует Даце Лайва.