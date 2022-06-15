Ср, 15.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

7 советов по эффективному уходу за газоном

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/ Sashko

Уход за садом, ежедневные садовые работы стали в Латвии с недавнего времени очень популярным хобби. Это не только физическая активность и движение, но и отдых для души, своего рода медитация. Как свидетельствуют данные опроса*, проведенного исследовательским агентством Norstat и производителем оборудования для уборки Kärcher, люди в массе своей посвящают работе в саду от 1 до 5 часов в неделю, и чаще всего это стрижка газона.

Среди респондентов - владельцев земельного участка, за которым они ухаживают, большинство (87%) указали, что на нем есть газон или лужайка, 83% респондентов указали, что на территории разбиты клумбы и растет декоративный кустарник, а 75% - что на их подворье также растут деревья. Чуть меньше опрошенных ответили, что на принадлежащей им территории есть огород, различные кусты и живая изгородь, а также теплицы.

Хотя уход за газоном кажется самой простой из садовых работ, существует ряд базовых условий, которые необходимо учитывать, чтобы газон действительно приносил радость и отвечал потребностям и вкусам владельца. Самыми важными советами по уходу за газоном делится ландшафтный архитектор SIA Skaisto Dārzu Darbnīca ("Мастерская прекрасного сада") Даце Лайва.

1. Хороший газон начинается раньше, чем на нем появится трава

"Хорошее качество газона в долгосрочной перспективе зависит от того, насколько хорошо подготовлена и удобрена почва перед засевом травы. Не нужно экономить на подготовке и качестве почвы, в дальнейшем это полностью оправдает себя", - утверждает Даце Лайва. "Еще на стадии планирования своего сада исключите участки, которые трудно косить, - например, участки вдоль стен здания или вокруг множества одиночных растений в саду".

Среди участников опроса более трети или 39% оказались владельцами земельных участков, за которыми они ухаживают, площадью до 600 м2. Примерно пятой части или 19% респондентов принадлежала территория площадью в пределах 601-1000 m2, остальным - еще больше. "Чем меньше площадь сада, тем тщательнее нужно продумать его планировку, а также свои пожелания и потребности. Прежде чем выбирать растения, нужно узнать, каков будет их размер во взрослом возрасте, чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами", - советует ландшафтный архитектор Даце Лайва.

2. Косить нужно регулярно

"Во-первых, нужно понять, за каким газоном или лужайкой вы хотите ухаживать, и какой результат получить. Больше всего работы потребуется, чтобы содержать в порядке газон или лужайку, требующую интенсивного ухода. Речь идет об искусственно созданном растительном сообществе, состоящем из злаковых трав. Такие газоны необходимо косить очень регулярно, рекомендуемая длина стеблей травы - 3-7 см", - говорит ландшафтный архитектор.

Сейчас, в начале летнего сезона, в садах действительно чаще всего косят траву, - на это указали 72% опрошенных. Затем в списке работ: прополка клумб и грядок, полив газонов, клумб и грядок, работы в теплицах, а также обрезка кустов и уход за живой изгородью. 42% признали, что косят траву один раз в две недели, чуть больше трети опрошенных косят раз в неделю. 9% респондентов уделяют этому занятию больше внимания - соответственно, косят траву два раза в неделю, и лишь 2% делают это три раза в неделю.

"В саду, за которым регулярно ухаживают, гораздо легче поддерживать порядок, на это требуется меньше времени и энергии. И растения в саду, о котором постоянно заботятся, будут чувствовать себя намного лучше", - говорит Даце Лайва.

3. Нужно дать траве расти

"Если мы хотим, чтобы наш газон был всегда красивым, то одно из важнейших условий - всякий раз, когда мы его стрижем, нельзя скашивать стебли травы более чем на 1/3 длины. Самая большая ошибка в уходе за газоном - когда его стригут редко, но при этом скашивают слишком низко. Это приводит к серьезному ухудшению качества газона", - объясняет Даце Лайва.

4. Скошенную траву можно и не собирать

"Если стричь газон регулярно и не косить траву более чем на треть высоты стебля, то скошенную травку можно с газона и не собирать. Срезанные стебли быстро высохнут на солнце и ничего плохого газону не причинят", - говорит ландшафтный архитектор.

5. Работу облегчает правильный выбор инструментов

"В небольших садиках наиболее подходящим инструментом для стрижки газона будет ручная косилка. Однако хорошему хозяину всегда пригодятся несколько инструментов: косилка для крупных по площади газонов, триммер или моторизованные ножницы для скашивания вокруг клумб или грядок, вокруг стволов деревьев, камней", - советует Даце Лайва.

Опрос подтверждает, что данная рекомендация специалиста взята на вооружение уже многими садоводами - любителями: большинство или 77% респондентов используют для стрижки газона газонокосилку, 48% респондентов используют для стрижки газона триммер. Также надежным помощником в уходе за газоном для многих является садовый мини-трактор для кошения травы.

"Из-за событий последних двух лет значительно вырос интерес людей к выездам за город и к активному времяпровождению на природе. У многих людей изменились привычки, они с радостью возвращаются к своим корням - в села, на хутора, проводят там много времени, восстанавливают, ухаживают, улучшают. Мы в наших магазинах тоже заметили возросший интерес к садовой технике и инвентарю, потому что садоводство явно стало новым увлечением для многих людей. Но поскольку современный человек привык к максимальному комфорту, владельцы садов также ищут современные технические решения для ухода за своими садами: чтобы техника была эргономичной, удобной, простой в управлении, бесшумной и экологичной. Всем этим требованиям отвечает садовая техника со сменной аккумуляторной системой, которая продается в наших магазинах: косилки, триммеры, цепные пилы, кусторезы, ножницы для веток, воздуходувки и многие другие инструменты. Сменный аккумулятор Kärcher особенный - он оснащен LCD-дисплеем, на котором отображается информация о состоянии зарядки и о том, сколько времени он еще может проработать, а также о емкости аккумулятора", - говорит председатель правления Kärcher SIA Андрейс Масулис.

6. Не забываем про удобрение и другие работы

"В результате интенсивной стрижки газона потребляется немало питательных веществ, ведь для того, чтобы снова вырасти, траве нужны силы. Поэтому газон необходимо регулярно удобрять, не реже одного раза в сезон производить аэрацию, а сам газон следует прочесывать, чтобы избавиться от мха и образовавшейся травяной прослойки из отмерших стеблей. Также необходимо убирать с газона сорняки, чтобы они не "оккупировали" участок, вытеснив зеленый ковер", - рекомендует специалист.

7. К газону лугового типа должен быть другой подход

"Если вам больше по вкусу нечто, больше напоминающее естественную природу, то вам подойдут и некоторые низкорастущие цветущие растения, а также широколиственные, которые на "окультуренном" газоне мы бы сочли бы сорняками.

За таким газоном, растущим на ровной поверхности, можно ухаживать, просто начав косить уже растущую там траву. В ходе регулярной стрижки такого газона там исчезнут те виды растений, которые не переносят скашивания, а такие, например, как сныть обыкновенная, а останутся злаковые травы и низкорослые широколиственные растения - такие, например, как подорожник, клевер, одуванчики, маргаритки и другие растения. Такой газон можно косить реже и выше, можно дать ему цвести.

Газон лугового типа, на котором вместе со злаковой травой растут луговые цветы, нудно косить редко (1-2 раза за сезон). Время первой стрижки наступит во второй половине лета, когда цветы уже отцвели и сбросили семена в землю, чтобы вырасти и зацвести в следующем году. Косить рекомендуется в сухую погоду, оставляя скошенную траву несобранной на 2-3 дня, чтобы дать растениям высохнуть, а семенам - осыпаться. Затем остатки скошенной травы следует удалить. Для стрижки такого газона потребуется коса, триммер или, может быть, даже трактор с косилкой (в зависимости от площади), поскольку трава может достигать высоты более полуметра", - говорит Даце Лайва.

*В опросе, проведенном в мае 2022 года, приняли участие 505 респондентов - владельцев земельных участков.

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