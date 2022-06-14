Эпидемия гриппа в Латвии закончилась

Данные мониторинга гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей свидетельствуют, что ни на одной из территорий мониторинга количество клинически диагностированных случаев гриппа за последние две недели не превысило 100 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе интенсивность гриппа по сравнению с предыдущей неделей снизилась до 18,1 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее составляла 33,4 случая на 100 000 населения.

В то же время, как отмечает SPKC, вирус еще циркулирует, и на прошлой неделе в целом было выявлено пять случаев гриппа - в Риге, Валмиере и Екабпилсе.

Эпидемиологи оценивают интенсивность гриппа в этом сезоне как среднюю.