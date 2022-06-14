Эпидемия гриппа в Латвии закончилась
Со среды в Латвии официально объявлено об окончании эпидемии гриппа, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Со среды в Латвии официально объявлено об окончании эпидемии гриппа, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Данные мониторинга гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей свидетельствуют, что ни на одной из территорий мониторинга количество клинически диагностированных случаев гриппа за последние две недели не превысило 100 случаев на 100 000 населения.
В то же время, как отмечает SPKC, вирус еще циркулирует, и на прошлой неделе в целом было выявлено пять случаев гриппа - в Риге, Валмиере и Екабпилсе.
Эпидемиологи оценивают интенсивность гриппа в этом сезоне как среднюю.
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