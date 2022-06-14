Гражданам РФ и Беларуси запретят участие в важных для безопасности Латвии компаниях

Предложенные Министерством экономики поправки к закону о национальной безопасности предусматривают, что Россия и Беларусь, ее граждане или юридические лица, учрежденные в этих странах, не могут приобрести значительную долю или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности предприятии или стать членом такого же персонального общества, а также быть истинным выгодоприобретателем в важном для национальной безопасности коммерческом обществе.

Если в указанных в отдельной норме закона обществах капитала уже имеют значительное участие или решающее влияние граждане России или Беларуси или же они являются истинными выгодоприобретателями, то со дня приобретения обществом капитала статуса общества, имеющего значение для национальной безопасности,

правом голоса в нем не могут пользоваться российские или белорусские граждане или лица, передавшие осуществление своих прав гражданину какой-либо из этих стран.

Аналогичная норма будет установлена для важных с точки зрения национальной безопасности персональных обществ.

Если вопреки указанной норме приобретается значительное участие или решающее влияние в коммерческом обществе, имеющем значение для национальной безопасности, то соответствующее действие будет считаться недействительным с момента совершения сделки.

Как поясняет Минэкономики, военное вторжение России на территорию суверенного государства Украины грубо нарушило нормы международного права и существенно угрожает безопасности и стабильности Европейского союза, в том числе Латвии. Действия России дают понять, что верховенство права, закона, независимость и свобода других стран не являются ценностью для России и на нее больше нельзя полагаться как на надежного партнера на международной арене.

По мнению политиков, Беларусь, поддерживающая эти действия, может считаться союзником и в равной степени ответственна за военное вторжение России.

Россия уже давно использует имеющиеся в ее распоряжении ресурсы и инфраструктуру, чтобы влиять на принятие решений в странах, использующих ее природные ресурсы. Россия и Беларусь нередко стремятся оказывать влияние на другие страны через ее граждан или компании, в том числе путем инвестирования в критическую инфраструктуру или услуги, но настоящие цели заключаются в реализации агрессивной политики в этих странах.

Даже если вовлечение отдельных лиц в осуществление инвестиций в другой стране изначально является действительно частноправовой целью, Россия или Беларусь могут принудить их к участию в реализации своей политики, создав тем самым угрозу национальной безопасности.

В целях предотвращения рисков, связанных с национальной безопасностью и экономической деятельностью, необходимо в срочном порядке внести поправки в закон, указывает Минэкономики.

Директор департамента гражданских прав Министерства юстиции Дагния Палчевска указала, что в поправках можно было бы установить запрет на основе индивидуальной оценки вместо автоматического запрета. В таком случае решение может приниматься на основании заключения ответственного органа, пояснила представитель Минюста.

В свою очередь депутат Сейма Марис Можвилло выразил поддержку принятому комиссией предложению Минэкономики, подчеркнув, что запрет должен быть введен для всех граждан России и Беларуси, чтобы никоим образом не помогать России в ведении войны.