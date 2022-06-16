"Цена безрассудства. Не прыгай!": открывается кампания о безопасном отдыхе на воде
Сегодня в 13:30 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) открывает кампанию о безопасном отдыхе на воде.
Сегодня в 13:30 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) открывает кампанию о безопасном отдыхе на воде.
Как сообщила представитель SPKC Илзе Арая, во время кампании "Цена безрассудства. Не прыгай!" своим реальным опытом поделятся люди, получившие серьезные травмы после прыжка в воду вниз головой.
На открытии кампании организаторы расскажут о ее основных мероприятиях, несчастных случаях на воде, а также продемонстрируют, что происходит с позвоночником человека, получившего травму при прыжке в воду.
В мероприятии примут участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, травматолог и хирург-вертебролог Алексей Репников, пострадавшие от травм Элвис Курпниекс и Юрис Калниньш.
Мероприятие пройдет на летней террасе кафе Starp Krastiem на Луцавсале, возле детской площадки.
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