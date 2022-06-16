"Цена безрассудства. Не прыгай!": открывается кампания о безопасном отдыхе на воде

Как сообщила представитель SPKC Илзе Арая, во время кампании "Цена безрассудства. Не прыгай!" своим реальным опытом поделятся люди, получившие серьезные травмы после прыжка в воду вниз головой.

На открытии кампании организаторы расскажут о ее основных мероприятиях, несчастных случаях на воде, а также продемонстрируют, что происходит с позвоночником человека, получившего травму при прыжке в воду.

В мероприятии примут участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, травматолог и хирург-вертебролог Алексей Репников, пострадавшие от травм Элвис Курпниекс и Юрис Калниньш.

Мероприятие пройдет на летней террасе кафе Starp Krastiem на Луцавсале, возле детской площадки.