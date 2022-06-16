Чт, 16.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

"Цена безрассудства. Не прыгай!": открывается кампания о безопасном отдыхе на воде

Дети купаются в реке Огре. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня в 13:30 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) открывает кампанию о безопасном отдыхе на воде.

Как сообщила представитель SPKC Илзе Арая, во время кампании "Цена безрассудства. Не прыгай!" своим реальным опытом поделятся люди, получившие серьезные травмы после прыжка в воду вниз головой.

На открытии кампании организаторы расскажут о ее основных мероприятиях, несчастных случаях на воде, а также продемонстрируют, что происходит с позвоночником человека, получившего травму при прыжке в воду.

В мероприятии примут участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, травматолог и хирург-вертебролог Алексей Репников, пострадавшие от травм Элвис Курпниекс и Юрис Калниньш.

Мероприятие пройдет на летней террасе кафе Starp Krastiem на Луцавсале, возле детской площадки.

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