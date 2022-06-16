Чт, 16.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

В центре Риги отмечают Международный день донора крови

ФОТО: publicitātes.

Сегодня весь мир отмечает Международный день донора крови. Присоединяйся к движению доноров и насладись специально посвященному Международному дню донора крови мероприятию в Риге, на площади у "Ориго" в четверг, 16 июня, с 15 до 19 часов. За открытием мероприятия можно следить и в трансляции TVNET в 14:45.

В Латвии ежегодно кровь жертвуют более 50 тысяч раз. Это означает, что каждый день нескольким сотням человек нужно сделать эту важную работу. Так и происходит - находят время и сдают кровь представители самых разных возрастов и профессий. Доноры ежедневно помогают врачам в борьбе за жизни пациентов.

Видео: В центре Риги отмечают Международный день донора крови

Главное правило, чтобы можно было сдать кровь - нужно быть здоровым и в хорошем настроении. Важно перед сдачей крови выспаться и отдохнуть, определенно стоит перекусить и выпить побольше воды.

Чтобы гарантировать безопасность компонентов крови и узнать о самочувствии донора, в месте сдачи крови придется ответить на ряд вопросов, после чего переговорить с врачом. Если все в порядке, далее следует сама процедура сдачи, которая не занимает более десяти минут.

В случае вопросов Государственный центр доноров крови призывает перед пожертвованием крови позвонить по бесплатному номеру 80 000 003, чтобы обсудить все вопросы и убедиться, что можно сдавать кровь.

Перед сдачей нужно принять во внимание:

  • после укуса клеща должен пройти месяц, чтобы можно было сдать кровь;
  • в случае возвращения из страны с повышенным риском заболевания инфекционными заболеваниями, нужно подождать от 21 дня до 6 месяцев перед сдачей крови (список эндемических стран можно найти на donors.lv);
  • определенное время нужно подождать после различных стоматологических манипуляций (уточнить можно на donors.lv);
  • в случае татуажа, перманентного грима или пирсинга нужно подождать четыре месяца.

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