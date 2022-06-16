Писательница: мне стыдно за тех, кому стыдно говорить по-русски

- Есть моменты, когда человек обязан говорить "я". Есть моменты, когда человек обязан говорить "мы". Мне хочется сказать "мы" в одном случае: мы, наше государство, наше общество против войны. Мы осуждаем ее. Но при этом я являюсь русским писателем, я являюсь носителем русского языка. Конечно, я являюсь и частью эстонской культуры, поскольку знаю эстонский язык и литературу, поскольку я от этого зависима в своем творчестве. Я родилась здесь и всю жизнь дружила с эстонскими писателями, переводила их, сейчас бесконечно перевожу эстонскую поэзию.

Воспитывала в себе чувство свободы как чувство ворованного воздуха, которое всегда существовало, и в советское время, у эстонских писателей. Это не всегда было у русских писателей, которые были куда осторожнее. Здесь было гораздо больше свободы, но это не значит, что я перестала быть русским писателем, потому что писатель определяется только по языку. Где бы он ни находился, хоть в Новой Зеландии - там, конечно, будет другая география и его творчество будет отличаться, предположим, от моего, где хотя и русские персонажи, но они будут ходить по европейским улицам.

По поводу людей, которые заявляют "мне стыдно, что я говорю на русском языке", мне хочется сказать, что мне стыдно за этих людей. Мне кажется, что за ними стоит такой массив добра, праведности русской культуры, что они должны были бы гордиться этим, продвигать это, способствовать сохранности этого.

Люди, которые предлагают поставить на паузу русскую культуру и общение с ней, хотят погрузить нас всех, для кого русский язык является родным, в искусственную кому, то есть отключить мозг. Мы начали разговор с Евангелия от Иоанна, и Толстой, разбирая его, говорит, что слово - это прежде всего то, что отличает нас от зверей. Если мы отказываемся от своего языка, нас, в конце концов, разжалует зверье. Я бы не хотела быть разжалованной.

- Вы знакомы со многими деятелями эстонской культуры, вы дружили с теми, кого уже нет с нами, с великими умами. Вы общались множество раз с Леннартом Мери. Сегодня, когда вы являетесь сторонницей сохранения и использования русского языка и культуры в Эстонии, каким образом выглядит ваше общение с эстонцами, вашими коллегами по цеху?

- Ничего не изменилось, я по-прежнему перевожу эстонскую поэзию и, к сожалению, нет в живых моего самого любимого поэта Юхана Вийдинга, с которым мы дружили и книгу которого я перевела. И 14 марта, в День эстонского языка, я удостоилась чести читать их на эстонском языке у дворца президента. И действительно, это, может быть, единственный поэт, которого я решаюсь читать на эстонском языке вслух, то есть исполнять.

Мои студенты в театральной студии представляли мой сборник переводов ушедших недавно поэтов, поэтов моего поколения. Они читали их произведения и на эстонском, и на русском. Во всех остальных случаях приходят поэты, которых я перевожу, читают свои произведения на эстонском, а потом мои студенты читают эти произведения на русском. Так что сохранились абсолютно прежние отношения, что было подчеркнуто и на фестивале Prima Vista, в котором участвовала и я, и мои студенты. Мне было очень приятно, что мэр города обратился на пяти языках к собравшимся писателям и, повернувшись к столику, где сидели мы с Александром Генисом, он обратился к нам на русском языке.

На фестивале HeadRead тоже был представлен мой спектакль. Да, в этот раз русские писатели не сочли для себя возможным приехать на HeadRead, хотя их звали. Но как-то они не были уверены в возможности отстоять свое право участвовать в Европейском форуме, ощущали чувство коллективной вины, мучились, страдали. В этом мучительном состоянии они не приехали, но я себя чувствовала так же комфортно среди своих товарищей и коллег, которые не сомневаются в моей позиции.

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