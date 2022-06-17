Украина вводит визовый режим для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 июля 2022 года для граждан России будет введен визовый режим. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 июля 2022 года для граждан России будет введен визовый режим. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Зеленский сказал, что предложил правительству Украины пересмотреть режим въезда российских граждан на территорию Украины "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности".
По его словам, согласно запланированному решению кабинета министров, Украина введет визовый режим. В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что правительство уже приняло соответствующее решение.
"Безопасность сегодня находится в приоритете. На фоне полномасштабной войны, которую начала Россия, необходимо усиление режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины", - заявил Ермак.
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