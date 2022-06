80 лет главным соперникам рок-музыки. Как Пол Маккартни и Брайан Уилсон пытались превзойти друг друга - и создали шедевры 1960-х

От Pet Sounds к Sgt. Pepper

Битловский Revolver в этот момент находился в самом разгаре процесса записи. И хотя самая амбициозная, самая "прогрессивная" песня альбома "Tomorrow Never Knows" была к маю уже готова, ее еще никто не слышал. "Битлз" не скрывали своего восхищения Pet Sounds. Уилсон рассказывает, что сразу после того лондонского прослушивания Джон и Пол позвонили ему в Лос-Анджелес, поздравили с успехом и выразили свое самое искреннее восхищение.

Влияние Pet Sounds самым непосредственным образом проявилось уже и на Revolver. Маккартни признавал, что "гармонии "Here, There and Everywhere" навеяны Beach Boys.