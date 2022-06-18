80 лет главным соперникам рок-музыки. Как Пол Маккартни и Брайан Уилсон пытались превзойти друг друга - и создали шедевры 1960-х

Среди этих инструментов, кроме полного набора роковых электрогитар, джазовых духовых, классических струнных встречалась и такая экзотика, как препарированное фортепиано, велосипедные рожки, экзотическая африканская и латиноамериканская перкуссия, клавесин, аккордеон и даже электронный термин-вокс - усовершенствованный вариант изобретенного еще в 1920-е годы русским инженером Львом Термином прародителя музыкальной электроники.
Не менее разнообразным и впечатляющим был набор и музыкальных форм: поп-песня, рок-энергетика, джазовая импровизация, классическая стройность, вокальная полифония, экзотичные этно-влияния, авангард - и все это пропитано духом только-только зарождавшейся, еще даже смутно осознаваемой психоделии. И, конечно, мелодизм - фирменный знак композиторского таланта Брайана Уилсона.
Остальные Beach Boys, спорадически заезжая в Лос-Анджелес между гастролями, записывали вокальные партии, нередко впервые знакомясь с подготовленным Брайаном материалом уже в студии. Альбом поэтому многими, в том числе и самим Брайаном, не без основания считается его сольной работой.
Накануне релиза, в мае 1966 года, вошедший годом ранее в состав Beach Boys Брюс Джонстон и пресс-атташе группы Дерек Тейлор, умудрявшийся сочетать эти свои обязанности с аналогичной работой у "Битлз", устроили в лондонском отеле "Уолдорф Астория" для небольшой группы музыкантов и журналистов частную премьеру альбома. Среди приглашенных оказались и Леннон с Маккартни.
Сказать, что они были потрясены, - ничего не сказать. Впервые с момента своего восхождения "Битлз" почувствовали, что есть кто-то, способный не то, что обогнать их в хит-парадах - к тому времени они уже понимали преходящую ценность коммерческого успеха - но опередить и превзойти их в творческом отношении. В прессе вышедший 16 мая Pet Sounds был провозглашен "самым прогрессивным поп-альбомом в истории".
От Pet Sounds к Sgt. Pepper
Битловский Revolver в этот момент находился в самом разгаре процесса записи. И хотя самая амбициозная, самая "прогрессивная" песня альбома "Tomorrow Never Knows" была к маю уже готова, ее еще никто не слышал. "Битлз" не скрывали своего восхищения Pet Sounds. Уилсон рассказывает, что сразу после того лондонского прослушивания Джон и Пол позвонили ему в Лос-Анджелес, поздравили с успехом и выразили свое самое искреннее восхищение.
Влияние Pet Sounds самым непосредственным образом проявилось уже и на Revolver. Маккартни признавал, что "гармонии "Here, There and Everywhere" навеяны Beach Boys.
Pet Sounds был для "Битлз" не только источником вдохновения, но и прямым вызовом. Об этом, собственно, и говорил прямым текстом Джордж Мартин: "Без Pet Sounds не было бы "Сержанта". Он стал для "Битлз" вдохновением и в то же время вызовом. "Сержант" был попыткой сравняться с Pet Sounds".
Работа над Sgt. Pepper началась в октябре 1966 года. Леннон, уже познакомившийся к тому времени с Йоко и все более плотно погружавшийся в свое увлечение ЛСД, начал свое затянувшееся на несколько лет отстранение от дел группы. Лидирующее положение в ней и определение ее музыкального направления все более явственно переходило в руки Маккартни.