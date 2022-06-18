80 лет главным соперникам рок-музыки. Как Пол Маккартни и Брайан Уилсон пытались превзойти друг друга - и создали шедевры 1960-х

Питавшееся этим соперничеством взаимовлияние и взаимообогащение между двумя группами достигли апогея в середине 1960-х годов, в течение коротких двух лет, когда "Битлз" создавали Rubber Soul (1965), Revolver (1966) и Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), а Beach Boys - Pet Sounds (1966) и Smile (1966-2011).

Вот несколько иллюстрирующих это взаимовлияние красноречивых цитат:

Брайан Уилсон: "Rubber Soul", наверное, лучший альбом всех времен. Не только тексты и мелодии, но и гармонии, аранжировки и то, как он спродюсирован. После первого же прослушивания он просто снес мне голову, и я решил, что должен постараться и сделать что-то еще круче".

Пол Маккартни: "Pet Sounds" - мой любимый альбом всех времен. Музыкальная изобретательность на нем... вау! Я был просто в восторге и в то же время слегка напуган: что нам делать дальше? И я понял, что нам нужно от него оттолкнуться и его превзойти".

Пол Маккартни: "God Only Knows" [из альбома Pet Sounds] заставляет меня плакать всякий раз, когда я ее слышу. Это просто блестяще, воплощение гения Брайана".

Джордж Мартин (продюсер "Битлз"): "Без Pet Sounds не было бы "Сержанта". "Сержант" был попыткой сравняться с Pet Sounds".

Пит Таунсенд (группа The Who): "Эти два альбома [Pet Sounds и Sgt. Pepper] стали эпохальными вехами в изменении нашего сознания и понимании того, что может группа сделать в записи. Это колоссальный скачок и в сознании музыкантов, и в восприятии слушателей".

Брайан Уилсон: "Sgt. Pepper вдохновил меня на создание Smile"

Чтобы понять, как и из чего сложились эти сложные и столь плодотворные отношения, стоит взглянуть поподробнее на то, как складывалась жизнь двух ровесников, двух нынешних юбиляров и как развивались творческие судьбы их групп.

Родом из войны и из музыки

Джеймс Пол Маккартни и Брайан Дуглас Уилсон родились военным летом 1942 года практически одновременно, с ничтожным интервалом в два дня. Но разделяло их не только огромное расстояние в 8700 километров через океан и континент, но и огромная разница в условиях жизни между родиной Маккартни Ливерпулем и пригородом Лос-Анджелеса Инглвудом, где родился Уилсон.