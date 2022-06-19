Вс, 19.06.2022
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Гунар Кирсонс, учредитель предприятия АО Lido

Столтенберг: Война в Украине может продлиться годы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Война России против Украины может продлиться годы, допустил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы должны подготовиться к тому, что это может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины. Даже если затраты высоки - не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания", - цитирует его "Медуза".

По словам Столтенберга, если после этой войны президент России Владимир Путин посчитает, что может продолжать поступать так, как было в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году, то НАТО "заплатит гораздо большую цену".

"Мир стал более опасным. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - сказал Столтенберг.

Он также сказал, что пока не видит признаков высокого уровня готовности РФ к применению ядерного оружия.

"Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - цитирует генсека НАТО Русская служба ВВС.

Напомним, ранее с  аналогичным заявлением по поводу продолжительности войны на страницах Sunday Times выступил британский премьер Борис Джонсон.

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