Анна Нетребко лишилась элитной квартиры в Нью-Йорке

Подписчица написала, что жилье оперной дивы в Вене уступает в плане интерьера ее квартире на Манхэттене.

"Нью-йоркской квартиры больше нет", - написала Анна Нетребко.

На Манхэттене у Анны были апартаменты, площадь которых составляла около 170 квадратных метров. Квартира была куплена Нетребко в 2010 году вместе с бывшим супругом, уругвайским оперным певцом Эрвином Шроттом.

Покупка обошлась паре почти в 3 миллиона долларов. В квартире были три спальни, две кухни и панорамные окна в гостиной с видом на Центральный парк и реку Гудзон.

Анна Нетребко не рассказала при каких обстоятельствах потеряла недвижимость. Ходят слухи, что это может быть связано с антироссийскими санкциями или с финансовыми трудностями из-за потери контрактов.

Напомним, после начала военной спецоперации на Украине Анна оказалась в сложной ситуации. Сначала молчание артистки привело к тому, что ее уволили из Ла Скала, Баварской оперы и Метрополитен-оперы. Тогда Нетребко все же осудила спецоперацию и благодаря этому смогла вернуться в Ла Скала, однако директор нью-йоркской Метрополитен-оперы Питер Гельб заявил, что пока не готов снова с ней сотрудничать.

Недавно Анна Нетребко дала интервью немецкому изданию Die Zeit.