Ср, 22.06.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

🥐Круассаны с начинкой из колбасы, сыра и базилика

Круассаны с колбасками и сыром моцарелла ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Эта знаменитая французская выпечка может быть подана к столу разными способами. Предлагаем вам незамысловатый и быстрый рецепт круассанов с начинкой из колбасы и сыра, приправленных нежным кетчупом от компании Rūdolfs. Это блюдо обязательно понравится детям!

Круассаны с колбаской ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этот раз гостьей программы "Знаменитости на углях" стала режиссер и продюсер Екатерина Ланская. Как у нее получилось приготовить это блюдо, можно посмотреть здесь

Раиса Смирнова и Екатерина Ланская ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ингредиенты:

  • 4 круассана
  • 4 франкфуртские сосиски или колбаски, подходящие для жарки на гриле
  • Свежий базилик
  • Сыр моцарелла
  • Детский кетчуп Rūdolfs - Ķiplociņš или Gardumiņš
Кетчуп Rūdolfs ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление:

1. Острым ножом надрежьте колбаски, положите их на решетку и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся.

Колбаски на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

2. Круассаны разрезать острым ножом пополам. В разрез положить столовую ложку кетчупа Rūdolfs (с чесноком или сладкого), пару листочков базилика, немного тертого сыра, жареную колбаску, а затем снова сыр.

Круассаны с колбаской и сыром ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

3. Выложить круассаны на решетку, застеленную фольгой, и нагревать несколько минут, пока сыр не начнет плавиться.

Круассаны с колбасками и сыром моцарелла ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

 Блюдо готово! Приятного аппетита!

Галерея: Екатерина Ланская в шоу "Знаменитости на углях"

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