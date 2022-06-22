🥐Круассаны с начинкой из колбасы, сыра и базилика

Круассаны с колбаской ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этот раз гостьей программы "Знаменитости на углях" стала режиссер и продюсер Екатерина Ланская. Как у нее получилось приготовить это блюдо, можно посмотреть здесь.

Раиса Смирнова и Екатерина Ланская ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ингредиенты: 4 круассана

4 франкфуртские сосиски или колбаски, подходящие для жарки на гриле

Свежий базилик

Сыр моцарелла

Детский кетчуп Rūdolfs - Ķiplociņš или Gardumiņš

Кетчуп Rūdolfs ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление:

1. Острым ножом надрежьте колбаски, положите их на решетку и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся.

Колбаски на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

2. Круассаны разрезать острым ножом пополам. В разрез положить столовую ложку кетчупа Rūdolfs (с чесноком или сладкого), пару листочков базилика, немного тертого сыра, жареную колбаску, а затем снова сыр.

Круассаны с колбаской и сыром ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

3. Выложить круассаны на решетку, застеленную фольгой, и нагревать несколько минут, пока сыр не начнет плавиться.

Круассаны с колбасками и сыром моцарелла ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Блюдо готово! Приятного аппетита!

Галерея: Екатерина Ланская в шоу "Знаменитости на углях"