🥐Круассаны с начинкой из колбасы, сыра и базилика

Эта знаменитая французская выпечка может быть подана к столу разными способами. Предлагаем вам незамысловатый и быстрый рецепт круассанов с начинкой из колбасы и сыра, приправленных нежным кетчупом от компании Rūdolfs. Это блюдо обязательно понравится детям!
На этот раз гостьей программы "Знаменитости на углях" стала режиссер и продюсер Екатерина Ланская. Как у нее получилось приготовить это блюдо, можно посмотреть здесь.
Ингредиенты:
4 круассана
4 франкфуртские сосиски или колбаски, подходящие для жарки на гриле
Свежий базилик
Сыр моцарелла
Детский кетчуп Rūdolfs - Ķiplociņš или Gardumiņš
Приготовление:
1. Острым ножом надрежьте колбаски, положите их на решетку и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся.
2. Круассаны разрезать острым ножом пополам. В разрез положить столовую ложку кетчупа Rūdolfs (с чесноком или сладкого), пару листочков базилика, немного тертого сыра, жареную колбаску, а затем снова сыр.
3. Выложить круассаны на решетку, застеленную фольгой, и нагревать несколько минут, пока сыр не начнет плавиться.
Блюдо готово! Приятного аппетита!
Галерея: Екатерина Ланская в шоу "Знаменитости на углях"
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