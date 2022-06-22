Мария Машкова: "Появление отца с фашистско-зиганутой символикой доставляет мне физическую боль"

Мария Машкова рассказала в соцсетях, как переживает конфликты в семье на политической почве, и обратила внимание на то, что таких историй уже много.

"С папой сложных накопившихся за жизнь предлагаемых обстоятельств было больше и мы не справились. После "того" разговора (кого интересует) мы больше не говорили. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца в футболке с фашистско-зиганутой символикой доставляет мне физическую боль и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня. Даже, если он это не делает специально, добрые люди всегда пришлют-покажут. Как и мне", - написал она.

Она отметила кино Андрея Лошака "Разрыв связи".

"Мы считаем, что они в секте фашисткой под управлением соловьево-симоньянским, а они считают, что мы не понимаем, как сильно завидует нам Америка, которая войну и развязала, и "вообще вы бандеровцев поддерживаете, нацики, недобитые". Замкнутый круг. Мы друг друга не слышим. Не понимаем. Информацию берем из разных ресурсов.

И все же мне стало легче. Я не одна. Таких, как я, не тысячи. Таких, как я, миллионы. Я обнимаю каждую дочь и сына, которому то самое "мертвое большое страшное" мешает обнять своего отца или мать…, а иногда и мужа, и брата… Пусть и у них, и у нас за это время любовь вытечет не до конца…. Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшить…" - резюмировала Мария Машкова.

Ранее 37-летняя российская актриса Мария Машкова дала интервью Юрию Дудю, в котором рассказала о своей политической позиции и ссоре с отцом Владимиром Машковым из-за отношения к военным действиям РФ в Украине.