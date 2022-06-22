Россия провела учения с имитацией ударов ракетами по Эстонии
Россия организовала военные учения с имитацией ракетных ударов по территории Эстонии, рассказал финскому изданию Iltalehti во вторник, 21 июня, канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм.
Россия организовала военные учения с имитацией ракетных ударов по территории Эстонии, рассказал финскому изданию Iltalehti во вторник, 21 июня, канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм.
Он также добавил, что в последнее время вертолеты РФ уже несколько раз нарушили границы стран Балтии.
Недавно МИД Эстонии вызвал посла России Владимира Липаева, чтобы выразить протест из-за нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны 18 июня. Нарушение границы произошло возле пограничного пункта Койдула на юго-востоке Эстонии. Сообщается, что вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти две минуты. С точки зрения Эстонии это крайне серьезный и достойный сожаления случай, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность, является ни в коем случае не приемлемым.
- сказал Салм.
Эстония, как и все страны Европейского союза, осудило военное вторжение России в Украину, и была объявлена в российских СМИ "недружественным государством". В одной из своих недавних речей президент России Владимир Путин намекнул на связь эстонского города Нарва с Российской империей и царем Петром Первым.
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