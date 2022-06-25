Российские оккупационные войска пытаются окружить Лисичанск

"Украинские военные займут самое высокое место в Лисичанске, что может позволить им какое-то время отражать атаки России, если россиянам не удастся их окружить или изолировать", - пишет ISW.

Эксперты добавляют, что россиянам в Северодонецке придется совершать переправы через реки с востока, что потребует дополнительного времени и сил.

"Российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями при завершении крупного окружения вокруг города, так как попытка форсировать реку Белогоровка северо-западнее Лисичанска в начале мая не увенчалась успехом. Украинские войска, вероятно, предпримут преднамеренный отход из Лисичанска, если будут поставлены под угрозу позиции поддержки в этом районе", - отмечают эксперты ISW.

Аналитики прогнозируют, что в будущем российские войска, скорее всего, предпочтут завершить окружение Лисичанска со стороны Лимана, а не наземную атаку на Славянск.

"Российские войска продолжают бомбить Северск, возможно, пытаясь перекрыть логистические пути Украины в Лисичанск", - говорится в заявлении.

Ukrainian airborne forces shell a Russian convoy pic.twitter.com/OtVnPqun0S — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2022

Как ранее сообщал УНИАН, вывод ВСУ из Северодонецка займет несколько дней, потому что там много подразделений. При этом о выводе украинских военнослужащих из Лисичанска речи не идет.

Известно, что российские войска при поддержке авиации продвигаются по всем направлениям в районе Северодонецк - Лисичанск.

Советник президента Украины Алексей Арестович не считает, что российские войска захватят всю Донецкую область. Для этого нужно было завоевать четыре города, рассказал он порталу strana.news. Особенно хорошо укрепленной считается агломерация Славянск - Краматорск, в которой до войны проживало полмиллиона человек.