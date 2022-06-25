Ирина Шихман выходит замуж

Она показала, что жених Евгений Казачковов подарил ей кольцо. Ирина Шихман старается не говорить о личной жизни, а на ее странице в соцсетях редко можно найти совместные фото с возлюбленным.

"Мне месяц назад кольцо подарили... Хочу сказать, что у меня есть целая трагедия в семье - я забываю его надевать. И только через несколько недель я впервые решила рассказать подружке просто между делом. Мы 40 минут разговаривали и я: "Еще мне сделали предложение…" Настолько для меня это как-то… Не в кольцах счастье!", - цитирует Шихман StarHit.ru.

Ирина Шихман призналась, что насчет детей она еще не уверена. Журналистка настолько любит свою работу, что 38 лет думала, что дети заберут ее.

"До сих пор этот страх есть. Я пытаюсь обсуждать это с психологом. Вот Зоя Яровицына говорит, что она убежденная чайлдфри. Я - нет… Может, родители мне что-то не то в детстве сделали, что теперь я хочу только работать", - сказала она.

Ирина видит, насколько трудно быть матерью. Ей страшно, что ребенок будет капризничать, а ведь ей надо выспаться перед съемкой: "Боюсь, буду плохой матерью. Это, конечно, ужасно. Я работаю над этим. Женя говорит: "Все возьму на себя".