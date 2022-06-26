Анджелина Джоли об украинцах: Я убедилась в стойкости и невообразимой силе этих людей

Анджелина Джоли поделилась своими впечатлениями от недавней поездки на Украину. По словам актрисы, украинцы ее восхищают: "Я воочию убедилась в абсолютной стойкости и невообразимой силе этих людей, которые не только выживают, но и защищают других".

"Как только где-то возникает конфликт, в первую очередь страдают именно [женщины]. Во многих уголках мира женщины не получают необходимую поддержку или свободу. Женщины хрупки, но, как это ни парадоксально, они также являются источником необычайной силы. Вы знаете, в начале пандемии 70% сиделок были женщинами. Это реальность, и это прекрасно: когда у женщин есть доступ к знаниям, инструментам и возможностям, что они делают? Они помогают другим", - заметила она.