Вс, 26.06.2022
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Анджелина Джоли об украинцах: Я убедилась в стойкости и невообразимой силе этих людей

Анджелина Джоли. ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures

Голливудская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) рассказала в новом номере французского журнала Madame Figaro о стойкости украинского народа и подняла проблему гендерного неравенства. Об этом пишет Spletnik.ru.

Анджелина Джоли поделилась своими впечатлениями от недавней поездки на Украину. По словам актрисы, украинцы ее восхищают: "Я воочию убедилась в абсолютной стойкости и невообразимой силе этих людей, которые не только выживают, но и защищают других".

Кроме этого, 47-летняя Анджелина вновь подняла проблему дискриминации женщин.

"Как только где-то возникает конфликт, в первую очередь страдают именно [женщины]. Во многих уголках мира женщины не получают необходимую поддержку или свободу. Женщины хрупки, но, как это ни парадоксально, они также являются источником необычайной силы. Вы знаете, в начале пандемии 70% сиделок были женщинами. Это реальность, и это прекрасно: когда у женщин есть доступ к знаниям, инструментам и возможностям, что они делают? Они помогают другим", - заметила она. 

Напомним, что Анджелина Джоли с первых дней военного вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев. Ранее она приезжала во Львов по собственной инициативе. Сейчас Анджелина Джоли продолжает освещать тему войны в Украине.

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