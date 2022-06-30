Фермеры: Ягоды сгниют - ни школьники, ни беженцы не хотят заниматься сбором

Ни безработные, ни украинские беженцы не желают быть сезонными работниками. Единственная надежда фермеров - это школьники, хотя качество их работы сильно отличается. Еще одна надежда - гастарбайтеры.

Зане Силгале, владелец предприятия Latvijas zemenes, выращивающего клубнику на площади в семь гектаров, рассказывает, что

за шесть часов в среднем платят 25 евро, и все зависит от объема собранных ягод.

Если к концу клубничного сезона не удастся найти еще 20 сборщиков ягод, то половина урожая останется в поле, прогнозирует хозяйка.

То, что ситуация с рабочей силой с каждым годом ухудшается, подтверждает и председатель правления Латвийской ассоциации плодоводов Мара Рудзате.

В течение многих лет к сезонным работам не удается привлечь безработных, а со школьниками другая проблема

- они хотят зарабатывать, а не работать.

Закон предусматривает, что школьнику нельзя платить меньше минимальной заработной платы, но не все молодые люди зарабатывают эту сумму, потому что большую часть рабочего дня просто слоняются по полю, говорит Рудзате. Есть и добросовестная молодежь, но ее немного.