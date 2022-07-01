С 1 июля в Латвии станет на три города больше

Решение о присвоении статуса города принял Сейм, принимая закон об административных территориях и населенных пунктах.

С июля 2021 года статус города получили Кокнесе и Иецава.

Как пояснил во время принятия закона нынешний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Томс Плеш, когда это предложение рассматривалось комиссией Сейма, самоуправления Адажи, Марупе и Кекавы не проявили особого энтузиазма в получении статус города, указывая на бремя для предприятий.

Как указано в законе, статус города присваивается населенным пунктам в целях достижения целей административно-территориальной реформы.

В ходе реформы Адажский край был объединен с Царникавским, Кекавский - с Балдонским, а Марупский - с Бабитским.