С 1 июля в Латвии станет на три города больше
С сегодняшнего дня, 1 июля, статус городов получают Адажи, Марупе и Кекава.
С сегодняшнего дня, 1 июля, статус городов получают Адажи, Марупе и Кекава.
Решение о присвоении статуса города принял Сейм, принимая закон об административных территориях и населенных пунктах.
С июля 2021 года статус города получили Кокнесе и Иецава.
Как пояснил во время принятия закона нынешний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Томс Плеш, когда это предложение рассматривалось комиссией Сейма, самоуправления Адажи, Марупе и Кекавы не проявили особого энтузиазма в получении статус города, указывая на бремя для предприятий.
Как указано в законе, статус города присваивается населенным пунктам в целях достижения целей административно-территориальной реформы.
В ходе реформы Адажский край был объединен с Царникавским, Кекавский - с Балдонским, а Марупский - с Бабитским.
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