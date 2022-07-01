Все дорожает! Покупайте с умом - 7 практичных советов

Каков бюджет?

Перед тем, как совершать покупку, поймите, сколько вы в настоящее время тратите на продукты и сколько хотели бы сэкономить. Поставленная цель позволит установить конкретный потолок. Конечно, важно понимать, что сумма должна быть реальной, не обманывая себя, устанавливая особо низкий порог трат.

Перед тем, как что-то выбирать - поешьте

"Помните - никогда не идите закупаться голодными, даже если покупка делает в электронной среде. Исследование, проведенное Корнеллским университетом, подтверждает этот факт, доказывая, что люди тратят больше и покупают больше калорийных продуктов, закупаясь на пустой желудок", - отмечают представители Barbora.lv.

Это не ракетостроение, но это хороший способ сэкономить деньги на импульсивных покупках.

Смена марки

Большинство людей привыкли покупать продукты конкретной марки даже тогда, когда цена резко отличается от других менее известных производителей. Совершайте покупки обдуманно, важно осмотреть выбор продуктов этого же сегмента, так как по более низкой цене вы сможете приобрести то же самое или даже более высококачественный продукт.

Сфотографируйте холодильник

Перед тем, как совершать покупку, посмотрите, что есть в холодильнике! Это поможет избежать приобретения ненужных продуктов и вы сможете запланировать список продуктов, основываясь на то, что дома уже есть.

Используйте с умом уже имеющеюся в доме продукты

Каждый сталкивался с ситуацией, когда у приготовленной еды или купленного продукта скоро кончится срок годности. Чтобы продукт не был потерян, специалисты рекомендуют помещать его в морозильную камеру, чтобы предотвратить риск порчи.

Спланируйте свое питание

Планирование питания позволит вам избегать покупки ненужных продуктов в течение более длительного периода времени. Конкретный план заставит вас пересмотреть свои привычки в еде и следить за потреблением калорий.

Следите за акциями

Список акционных продуктов адаптирован к еженедельному предложению! Хотя эта рекомендация требует постоянного мониторинга рекламных акций, это отличный способ сэкономить десятки евро. Такой подход даст вам возможность творчески подходить к приготовлению пищи, каждую неделю наслаждаясь разными продуктами и новыми рецептами.