В сфере образования ковид-сертификаты больше не нужны

Это означает, что тем, кто занят в сфере образования, больше не понадобятся ковид-сертификаты для выполнения своих обязанностей.

До сих пор в силе было требование, что педагоги, административные и другие работники сферы образования, находящиеся в непосредственном контакте с детьми, должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом работодатель вправе оценить риск заражения каждого работника и возможный риск для здоровья других людей и определить работы, для которых сертификат не требуется.