Пт, 1.07.2022
Я передал послание президента Зеленского президенту Путину. Джоко Видодо, президент Индонезии
Джоко Видодо, президент Индонезии

В сфере образования ковид-сертификаты больше не нужны

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

С сегодняшнего дня, 1 июля, отменено требование о необходимости вакцинации работников сферы образования от Covid-19 или сертификата о перенесенной болезни.

Это подтверждают принятые правительством поправки в постановления Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".

Это означает, что тем, кто занят в сфере образования, больше не понадобятся ковид-сертификаты для выполнения своих обязанностей.

До сих пор в силе было требование, что педагоги, административные и другие работники сферы образования, находящиеся в непосредственном контакте с детьми, должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом работодатель вправе оценить риск заражения каждого работника и возможный риск для здоровья других людей и определить работы, для которых сертификат не требуется.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back