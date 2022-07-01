В сфере образования ковид-сертификаты больше не нужны
С сегодняшнего дня, 1 июля, отменено требование о необходимости вакцинации работников сферы образования от Covid-19 или сертификата о перенесенной болезни.
С сегодняшнего дня, 1 июля, отменено требование о необходимости вакцинации работников сферы образования от Covid-19 или сертификата о перенесенной болезни.
Это подтверждают принятые правительством поправки в постановления Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".
Это означает, что тем, кто занят в сфере образования, больше не понадобятся ковид-сертификаты для выполнения своих обязанностей.
До сих пор в силе было требование, что педагоги, административные и другие работники сферы образования, находящиеся в непосредственном контакте с детьми, должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом работодатель вправе оценить риск заражения каждого работника и возможный риск для здоровья других людей и определить работы, для которых сертификат не требуется.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!