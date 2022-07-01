Кем теперь работает Иван Ургант?

Не раз уже появлялись разговоры, что программу "Вечерний Ургант" и вовсе закрыли, а декорации разобрали. Сам Иван Ургант не комментирует эти события и предпочитает молчать. Недавно его сняли с мероприятия "Алые паруса", которые он вел уже много лет. Вместо него вечер провели Владимир Маркони и Алсу.

Теперь СМИ указали, что Ургант нашел новую работу. Например, он уже принимал участие в мероприятии, на котором присутствовал его коллега Владимир Познер. Кроме того, в ближайшее время он появится на пикнике благотворительного фонда "Друзья" в Царицыно, которое он посещает регулярно.

Напомним, программа "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, передача отсутствует в эфире в связи с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.

Иван Ургант не комментировал закрытие шоу, однако в честь 10-летнего юбилея программы, который совпал с его днем рождения, он опубликовал в Instagram публикацию с поздравлением.

Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант уехал из РФ после того, как он высказался против военного вторжения России на территорию Украины. Позже в Сети появились слухи, что он распродает недвижимость в России, а также информация о концертном туре по Европе. Сам ведущий эти слухи опроверг.