Сб, 2.07.2022
Имперские амбиции России по-прежнему существуют. Если они не получат урока в Украине, то под угрозой будем мы все, и тут речь идет не о Латвии, а обо всем альянсе. Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Что между Давой и Мари Краймбрери?

Мари Краймбрери ФОТО: скриншот видео с YouTube

СМИ и поклонники обсуждают роман Давида Манукяна и певица Мари Краймбрери. Тем более, что звезд много раз видели вместе на светских мероприятиях. Что же между ними?

В интервью Давид Манукян и Мари Краймбрери всегда с теплотой говорят друг о друге, а вот на слухи о романе, реагируют весьма негативно.

"Могу просто прокомментировать его личность: Давид - потрясающий мужчина и прекрасный человек! О слухах из Интернета говорить не буду", - сказала 29-летняя Мари в эфире "Русского радио".

После на радио оказался Дава. Он подчеркнул, что все разговоры про роман - это только слухи. Никаких совместных прогулок у них якобы не было. 

Поклонники не очень верят словам звезд. Фолловеры считают, что после неудачного романа с Ольгой Бузовой, который был полностью выставлен на обозрение публике, Дана сделал выводы. Теперь блогер скрывает свои новые отношения.

Напомним, в мае знаменитостей видели вместе на отдыхе в Турции. После портал Super.ru сообщил, что пара живет вместе. Журналисты видели, как звезды вместе покинули музыкальную премию. Мари и Дава сначала уехали на разных автомобилях, но после встретились в кальян-баре. По словам очевидцев, из бара в три часа ночи Краймбрери и Манукян уехали в одном такси бизнес-класса.

Папарацци отметили, что они вышли возле дома блогера и поднялись в квартиру, при этом обнимая друг друга. Любопытный факт, рядом с певцом живет его бывшая девушка - ведущая и певица Ольга Бузова.

Давид Манукян ФОТО: Кадр из видео

Последние новости

НАВЕРХ
Back