На следующей неделе в Риге начнется летняя культурная программа

7 июля в 18:00 посетителей ждут в Верманском саду, где Илона Багеле и ведущие музыканты Латвийского национального оркестра оперы и балета выступят на концерте "Красочные пластинки летней музыки". Это концерт станет первым из восьми, которые будут проходить на сцене парка по четвергам.

9 июля начнется летняя культурная программа в Виестурдарзсе. С 12:00 там будет работать творческая мастерская мебели под руководством архитектора Аустриса Майлиша, а в 17:00 начнется беседа о рижских парках, их нынешнем состоянии и возможностях благоустройства города в будущем.

В завершение вечера в парке выступит Иева Акуратере вместе с участниками своего музыкального проекта "Ковер-самолет". Культурная программа в Виестурдарзсе продлится до конца августа.

В течение двух месяцев в парке Нордекю и в саду усадьбы Мазюмправа также пройдут различные мероприятия: вечера настольных игр, концерты, цирковые занятия для семей с детьми, балы под открытым небом, вечера сказок, лекции.

9 июля на первый праздник из серии праздников района приглашает Вецмилгравис. В течение дня в парке дворца культуры Ziemeblāzma будет проходить пышный праздник, посвященный Вецмилгравису как старинному рыбацкому поселку. Он откроется выступлением духового оркестра Fanfara. В течение дня на сцену выйдут молодежная танцевальная группа Bitīte, коллектив Ziemeļblāzma и танцевальные группы Auda и Pērkons.

Самым маленьким посетителям праздника покажут представление "Кошка учится ловить рыбу".

Во второй половине дня посетителей мероприятия музыкальными выступлениями будут развлекать Sunny Groove Dixie, капелла Vilnis и группа AfroAmbient. В завершение дня на балу под открытым небом выступит легендарная группа Credo.

23 июля праздник района будет отмечать Агенскалнс, 30 июля - Болдерая, 6 августа - Московский форштат, а 20 августа - Иманта, Плявниеки и Пурвциемс.

7 июля в 11:00 в Верманском саду состоится открытие праздничной программы для СМИ.