Пн, 4.07.2022
Для меня принципиально важно, что украинская армия - это армия, которая воюет за людей. Герман Баринов, доброволец в украинской армии
Герман Баринов, доброволец в украинской армии
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  • "Позиция народа неизменна": Левитс поблагодарил предпринимателей за поддержку Украины

Фото, видео ⟩ "Позиция народа неизменна": Левитс поблагодарил предпринимателей за поддержку Украины

ФОТО: Postimees

Вечером в воскресенье, 3 июля, в Рижском дворце президенты Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой Левитой выразили благодарность предпринимателям и общественным организациям, которые самым активным образом занялись пожертвованиями, поддержкой и благотворительным движением в помощь украинским беженцам и разоренной войной Украине.

Как сообщили в Офисе Президента, обращаясь к гостям, Левитс с женой поблагодарили каждого из причастных к оказанию поддержки украинскому народу.

"Каждый из вас [...] действовал, вы способствовали укреплению Украины в трудностях войны. Ваши добрые дела помогают украинским солдатам, семьям, бежавшим от войны или тем украинцам, которые пытаются выжить в Украине", - заявил Левитс.

Галерея: Эгил и Андра Левитсы на мероприятии

Он подчеркнул, что помощь позволила кому-то защититься от врага, найти необходимые вещи во время бегства, получить продукты, медицинскую помощь или психологическую поддержку в Украине.

Левитс также подчеркнул, что позиция латвийского народа неизменна: мы поддерживаем Украину в борьбе против российского вторжения, против преступной войны, начатой ​​Владимиром Путиным. Президент подчеркнул, что преступления, совершенные Россией против украинского народа и против человечности, будут расследованы и наказаны, в настоящее время этой войной занимаются два международных суда.

"Латвийское государство оказывает Украине всю возможную помощь - и политическую, и военную, и гуманитарную. Мы защитники Украины на всех международных форумах", - заключил Левитс.

Видео: Речь Эгила Левитса на концерте (на латышском языке)

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