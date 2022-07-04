Фото, видео ⟩ "Позиция народа неизменна": Левитс поблагодарил предпринимателей за поддержку Украины

Как сообщили в Офисе Президента, обращаясь к гостям, Левитс с женой поблагодарили каждого из причастных к оказанию поддержки украинскому народу.

"Каждый из вас [...] действовал, вы способствовали укреплению Украины в трудностях войны. Ваши добрые дела помогают украинским солдатам, семьям, бежавшим от войны или тем украинцам, которые пытаются выжить в Украине", - заявил Левитс.

Галерея: Эгил и Андра Левитсы на мероприятии

Он подчеркнул, что помощь позволила кому-то защититься от врага, найти необходимые вещи во время бегства, получить продукты, медицинскую помощь или психологическую поддержку в Украине.

Левитс также подчеркнул, что позиция латвийского народа неизменна: мы поддерживаем Украину в борьбе против российского вторжения, против преступной войны, начатой ​​Владимиром Путиным. Президент подчеркнул, что преступления, совершенные Россией против украинского народа и против человечности, будут расследованы и наказаны, в настоящее время этой войной занимаются два международных суда.

"Латвийское государство оказывает Украине всю возможную помощь - и политическую, и военную, и гуманитарную. Мы защитники Украины на всех международных форумах", - заключил Левитс.

Видео: Речь Эгила Левитса на концерте (на латышском языке)