Украинец с поддельным паспортом пытался попасть в Эстонию

Мужчина 1977 года рождения на погранпункте предъявил в качестве документа, удостоверяющего личность, внутренний украинский паспорт, который, по оценке пограничника, имел признаки подделки, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

В отношении этого человека был оформлен запрет на въезд, после чего он подал ходатайство о предоставлении международной защиты.

По решению Тартуского административного суда мужчину поместили в Центр временного содержания.