Когда психика подает сигналы через тело?

Тело vs разум

Нейропсихолог Николай Французов отмечает, что чаще всего психосоматические проявления встречаются в результате "нездоровой" адаптации человека к жизненным обстоятельствам, когда нервная система не в состоянии "переработать" поток данных. Такими "сложными" данными может стать что угодно – конфликт со значимым человеком, утрата, испуг, резкая перемена в жизни. Психика сталкивается со стрессом и активирует защитные механизмы.

Один из них – попытка переварить излишек "сложных" данных через телесные процессы. Например, если мама кричит на ребенка, а психика не готова выдерживать этот стресс, ребенок может заболеть. Эта стратегия может закрепиться в подсознании ребенка. Будучи уже взрослым человеком, он будет "почему-то" болеть каждый раз из-за конфликтов на работе.

Рвется там, где тонко

Не совсем корректно объяснять развитие заболеваний одним только стрессом. Я знаю пример, когда подросток регулярно жаловался на боли в животе, а родители и учителя были уверены, что это из-за стресса, и чуть не пропустили обострение аппендикса. Человек – это цельная система, состоящая из разных подсистем, все органы взаимосвязаны, и дисфункция в одном месте неминуемо влечет дисфункцию в другом. Выражаясь проще, как мы думаем, так и живем, а как живем – тем и болеем.

Человек, который не привык выражать эмоции, "открывать свое сердце", имеет в голове достаточно сильную установку, что открываться – значит проявлять слабость. Подобная модель поведения может запустить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому психотерапия не ограничивается работой с установками в голове или эмоциональной сферой. Не менее важно для личностных изменений работать со средой, в которой живет клиент, и с его телом. Я часто прошу клиентов пройти диагностику и заняться спортом.

С любовью к себе и своему телу

Психосоматика – это не разыгравшееся воображение. Стратегия "не обращать внимания" – путь в никуда. В основе таких заболеваний часто лежат внутренние конфликты, которые не всегда легко осознать. То, что мы думаем, может конфликтовать с тем, что мы чувствуем. Разные элементы нашего «я» могут иметь противоположные устремления.

Что важно учитывать, чтобы психике не пришлось стучаться к нам через тело?

• Принятие того, что "я – это мое тело", даст возможность слышать его.

• Опознавать сигналы своего тела (когда устал – останавливаться или замедляться, давать себе посильную нагрузку, культивировать отдых).

• Не игнорировать свои чувства и учиться идентифицировать через них свои потребности. Искать причины своих переживаний.

• Удовлетворять свои потребности, то есть видеть себя не только в качестве хорошего друга, сотрудника, родителя, сына/дочери, но и внутреннего ребенка или женщины/мужчины. И обязательно не в ущерб другим частям себя.

• Практики mindfullness (медитации, тренирующие осознанность, сосредоточенность на настоящем, так наз. фитнес для ума).

• Йога помогает наладить связь между нашей психикой, телом и эмоциями. • Находиться в состоянии "здесь и сейчас", что помогает не плодить лишние внутренние и внешние конфликты.