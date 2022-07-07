Чт, 7.07.2022
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Видео ⟩ Под Кекавой загорелся грузовик. Образовалась крупная пробка

ФОТО: somsak suwanput/Shutterstock.com

Во вторник, 5 июля, недалеко от Кекавы сгорел грузовик. Его воитель рассказал передаче Degpunktā, что "с техосмотром автомобиля все было в порядке, и ничто не указывало, что моторный отсек вдруг охватит пламя".

Водитель сгоревшего автомобиля Эгил в Баложи выгрузил груз торфа, который вез из Салдуса в прицепе. После проделанной работы он отправился за очередным грузом, но на Рижской объездной дороге Саласпилс - Бабите машина загорелась.

Водитель рассказал программе, что ничто не предвещало беды. Ни прохожие, ни сам Эгил не смогли сделать ничего, чтобы потушить пламя. Водитель в аварии не пострадал, но машина полностью сгорела.

Пожарные прибыли на место примерно через полчаса, а полиция - чуть позже. На шоссе образовалась большая пробка.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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