Видео ⟩ Под Кекавой загорелся грузовик. Образовалась крупная пробка

Водитель сгоревшего автомобиля Эгил в Баложи выгрузил груз торфа, который вез из Салдуса в прицепе. После проделанной работы он отправился за очередным грузом, но на Рижской объездной дороге Саласпилс - Бабите машина загорелась.

Водитель рассказал программе, что ничто не предвещало беды. Ни прохожие, ни сам Эгил не смогли сделать ничего, чтобы потушить пламя. Водитель в аварии не пострадал, но машина полностью сгорела.

Пожарные прибыли на место примерно через полчаса, а полиция - чуть позже. На шоссе образовалась большая пробка.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)