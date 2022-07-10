Нюша больше не скрывает необычное имя сына

Еще до родов она признавалась, что даст сыну необычное имя. Стоит сказать, что и первый ребенок певицы имеет оригинальное имя. Напомним, наследницу Нюши зовут Симба-Серафима.

"Когда мы называли так свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой", - признавалась 31 летняя исполнительница.