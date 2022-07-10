Нюша больше не скрывает необычное имя сына
В декабре 2021-го популярная певица Нюша стала мамой во второй раз. До сегодняшнего она не называла имени второго ребенка. Теперь знаменитость раскрыла семейную тайну, пишет StarHit.ru.
В декабре 2021-го популярная певица Нюша стала мамой во второй раз. До сегодняшнего она не называла имени второго ребенка. Теперь знаменитость раскрыла семейную тайну, пишет StarHit.ru.
"Знакомьтесь - Сивов Саффрон Игоревич", - сообщила Нюша.
Еще до родов она признавалась, что даст сыну необычное имя. Стоит сказать, что и первый ребенок певицы имеет оригинальное имя. Напомним, наследницу Нюши зовут Симба-Серафима.
"Когда мы называли так свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой", - признавалась 31 летняя исполнительница.
С 2017 года артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. Они супругом хотят большую семью, а потому задумываются и о третьем ребенке.
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