Их осталось восемь. В Британии определился список кандидатов на должность премьер-министра

По словам главы "Комитета 1922" (руководящего органа Консервативной партии) Грэма Брэди, первый раунд голосования среди членов парламентской фракции тори состоится 13 июля, а восемь кандидатов получат возможность выступить перед депутатами уже во вторник вечером. Каждый из них будет говорить в течение 12 минут.
В первом раунде будут отсеяны кандидаты, которые получат менее 30 голосов (если таковые найдутся). После этого состоятся еще несколько раундов, в результате которых должны остаться только два претендента на должность лидера. Их кандидатуры будут вынесены на всеобщее голосование членов Консервативной партии (не только депутатов).
Окончательные результаты выборов нового лидера тори - и имя нового премьер-министра страны - станут известны 5 сентября.
7 июля Джонсон заявил об отставке с поста лидера Консервативной партии на фоне скандала вокруг назначения на важную должность в парламенте политика, которого обвиняют в сексуальных домогательствам. Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.