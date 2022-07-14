Защищая пьяного друга, несколько мужчин вступили в конфликт с сотрудниками полиции

В полдень экипаж полиции выехал на шоссе возле Мадлиены. Судя по всему, кто-то сообщил сотрудникам правоохранительных органов о припаркованном в нетипичном месте автомобиле.

Volvo был припаркован на грунтовой дороге с открытыми окнами. Внутри находились двое мужчин. Водитель и пассажир уснули, двигатель был заглушен, поэтому у полиции не было причин проверять или задерживать спящих. По салону были разбросаны открытые бутылки с крепким алкоголем.

Через некоторое время сотрудники полиции заметили автомобиль на шоссе. Включив сигнальные звуки и огни, они потребовали, чтобы водитель остановился, на что тот не отреагировал и попытался уйти от патруля.

По-видимому, намеренно беглец, минуя экипаж полиции, свернул во двор частного дома. На видеозаписях полиции видно, что пассажир автомобиля вообще не переживал по поводу происходящего, он высунул ноги из окна транспортного средства и наблюдал, что будет дальше.

Похоже, многие из тех мужчин, которых сотрудники полиции встретили во дворе дома, уже выпили по рюмке до их приезда, поэтому у них не было понимания происходящего и элементарные правила вежливости они не соблюдали.

Защищая своего друга от неприятностей, мужчины сами попали в них, так как попытки выгнать сотрудников полиции с территории привели к применению физической силы к представителю органов государственной власти. Нападение на сотрудников полиции является тяжким преступлением, за которое нарушителям грозит реальный тюремный срок.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке