Почти треть неграждан Латвии поддерживают в войне Россию

В исследовании, проведенном по заказу Фонда Фридриха Эберта, опросы были проведены в форме очных интервью и в Интернете, в которых приняли участие более 2000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

Даже через два месяца после российского вторжения в Украину большинство латвийских русскоязычных не были готовы однозначно выразить свои симпатии одной из сторон конфликта, среди латышей таких было 17% латышей, а 83% поддержали Украину.

Среди русскоязычных единственная демографическая группа, в которой большинство опрошенных, а именно 51% явно выступают на стороне Украины, это 18-24-летние. В остальных группах ситуация гораздо мрачнее, и возможно, что ответ "не знаю" во многих случаях на самом деле означает сочувствие путинскому режиму, о чем стыдно или боязно говорить.

В смешанных семьях, где говорят и на латышском, и на русском, поддержка Украины выражена гораздо сильнее - только в Латгале она падает ниже трети опрошенных - 28%, а в большинстве демографических групп превышает 40%, в некоторых - даже половину.

Данные исследования показывают взаимосвязь между высказываемой респондентами позицией, их доходом и образованием: чем образованнее и состоятельнее респонденты, тем больше они поддерживают Украину.