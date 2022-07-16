Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск

В розыск он был объявлен в связи с уголовным делом, которое возбуждено против журналиста. Статья не указывается.

Напомним, в апреле 2022 года журналиста и телеведущего Евгения Киселева признали иноагентом. В последние годы он работает в Украине.

Популярность к Евгению Киселеву пришла в 90-х. Он работал корреспондентом, а затем стал политическим обозревателем. Карьеру он начал в 1993 году на телеканале НТВ, где вел новости и делал репортажи до 2001 года. Зрители его запомнили как автора и ведущего информационно-аналитической программы "Итоги".

В 2000 году Киселев стал генеральным директором НТВ, но в 2001-м покинул этот пост из-за несогласия с решением руководства канала. После он сотрудничал с ТНТ и ТВ-6. В 2008 году Киселев переехал в Украину и стал ведущим одного из местных телеканалов.