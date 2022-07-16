Сб, 16.07.2022
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Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск

Легендарный ведущий 90-х Евгений Киселев объявлен в розыск. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на МВД России. Ранее он был назван иноагентом.

Евгений Киселев признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.04.2022.

СМИ сообщают, что 66-летний Евгений Киселев был объявлен в розыск 15 июля. Эта информация появилась в базе МВД РФ.

В розыск он был объявлен в связи с уголовным делом, которое возбуждено против журналиста. Статья не указывается.

Напомним, в апреле 2022 года журналиста и телеведущего Евгения Киселева признали иноагентом. В последние годы он работает в Украине.

Популярность к Евгению Киселеву пришла в 90-х. Он работал корреспондентом, а затем стал политическим обозревателем. Карьеру он начал в 1993 году на телеканале НТВ, где вел новости и делал репортажи до 2001 года. Зрители его запомнили как автора и ведущего информационно-аналитической программы "Итоги".

В 2000 году Киселев стал генеральным директором НТВ, но в 2001-м покинул этот пост из-за несогласия с решением руководства канала. После он сотрудничал с ТНТ и ТВ-6. В 2008 году Киселев переехал в Украину и стал ведущим одного из местных телеканалов.

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