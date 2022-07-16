Продюсер сериала "Доктор Тырса" Армен Григорян скончался прямо в зале суда

В Ереване во время избрания меры пресечения в зале суда умер кинопродюсер Армен Григорян. Он был фигурантом уголовного дела о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды за высказывания в отношении части жителей страны (часть 2 статьи 226 УК), пишет "Настоящее время".

57-летний Армен Григорян с мая находился под арестом. Власти Армении кинопродюсер критиковал много раз.

Он потерял сознание прямо во время слушания. Его экстренно госпитализировали прямо из здания суда. Спасти продюсера не удалось. Директор службы "Скорой помощи" Тагуи Степанян подтвердил его смерть. "Настоящее время" указывает, что Григорян скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

Адвокат продюсера Рубен Меликян неоднократно предупреждал о проблемах со здоровьем продюсера, однако слова защитника были проигнорированы.

В суде в этот момент находились близкие родственники и друзья продюсера.

Омбудсмен Кристина Григорян сообщила, что потребовала от Генеральной прокуратуры и министерства юстиции Армении разъяснений относительно диагностированных у Армена Григоряна заболеваний, его лечения и других возможных обстоятельств, приведших к его смерти.

Армен Григорян стал известен благодаря участию в первой в Армении команде КВН, а затем начал работать в сфере кинематографа. Он был сценаристом и продюсером ряда фильмов и сериалов, включая "Прерванный полет", "Моя большая армянская свадьба", "Билет на Вегас", "Папаши" и других.