Сб, 16.07.2022
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Умер врач и дипломат Георгс Андреевс

Дипломат и политик Георгс Андреевс ФОТО: Zane Bitere / LETA

Скончался бывший министр иностранных дел Латвии, профессор, врач, дипломат и политик Георгс Андреевс, вечером в субботу, 16 июля, сообщило Латвийское телевидение.

"Мы потеряли прекрасного и эрудированного человека, внесшего неоценимый вклад в развитие латвийской медицины и дипломатии", - в микроблогеTwitter написал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Латвийское общество анестезиологов и реаниматологов сообщает, что профессор, родившийся в Тукуме 30 октября 1932 года, скончался на девяностом году жизни.

В 1990 и 1991 годах Георгс Андреевс был активен в политике и голосовал за восстановление независимости Латвии. Он стал министром иностранных дел в первом правительстве Ивара Годманиса.

В 1993 году дипломат был избран в 5-й Сейм. С 1995 по 1998 год он был послом Латвии в Канаде, с 1998 по 2004 год – послом Латвии в Совете Европы.

В 2004 году он был избран в Европейский парламент и признан Европейским человеком года в Латвии.

Выражаем соболезнования родным и близким Георгса Андреевса.

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