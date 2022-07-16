Умер врач и дипломат Георгс Андреевс

"Мы потеряли прекрасного и эрудированного человека, внесшего неоценимый вклад в развитие латвийской медицины и дипломатии", - в микроблогеTwitter написал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Латвийское общество анестезиологов и реаниматологов сообщает, что профессор, родившийся в Тукуме 30 октября 1932 года, скончался на девяностом году жизни.

В 1990 и 1991 годах Георгс Андреевс был активен в политике и голосовал за восстановление независимости Латвии. Он стал министром иностранных дел в первом правительстве Ивара Годманиса.

В 1993 году дипломат был избран в 5-й Сейм. С 1995 по 1998 год он был послом Латвии в Канаде, с 1998 по 2004 год – послом Латвии в Совете Европы.

В 2004 году он был избран в Европейский парламент и признан Европейским человеком года в Латвии.

Выражаем соболезнования родным и близким Георгса Андреевса.