Полицейские собаки нашли наркотики в палаточном городке фестиваля Positivus

При въезде на территорию фестиваля собаки не подали сигнал о возможном присутствии одурманивающих веществ, поэтому полиция направилась в сторону палаточного городка. Проходя мимо компании иностранцев, полицейский пес Дарвин поменял свое поведение, из чего можно было сделать вывод, что этих людей следует обыскать. При обыске компании полиция нашла только табак, на который также реагируют собаки.

Когда собаки дошли до палаточного городка, в одной из палаток был обнаружен носок с веществами растительного происхождения. Также было обнаружено порошкообразное вещество. Оставалось только дождаться хозяина палатки, который мог в нее и не вернуться.

"Бывало, что в палаточном городке оставалась одна палатка, в которой что-то нашли. Потому что людей много и они передают друг другу информацию о том, что полиция работает непосредственно в их палатке", - говорит сотрудник полиции Гинт Вушканс.

В первый день фестиваля было возбуждено 17 дел об административных правонарушениях по факту предполагаемого хранения или употребления одурманивающих веществ и еще три уголовных производства по факту предполагаемого хранения веществ.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке