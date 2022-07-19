В аэропорту Лондона отменили рейсы из-за плавящейся взлетной полосы

Аэропорт Лутон - не единственный аэропорт, в котором возникли проблемы из-за жары. Как сообщает CNBC, Королевские воздушные силы Великобритании не могли из-за жары использовать находящуюся в Оксфордшире базу, так как проблемы со взлетной полосой наблюдались и там. В понедельник в Лондоне температура воздуха достигла +29 градусов, а во вторник ожидается продолжение повышения температуры.

Жара повлияла и на другие способы передвижения в Великобритании. Например, местное железнодорожное предприятие призвало жителей ездить на поездах только "в случае крайней необходимости". Кроме того, Network Rail снизила максимальную скорость движения на некоторых железнодорожных маршрутах и отменила несколько рейсов.

Предприятие сообщило, что в Шотландии будет установлено оборудования, которое должно обеспечить, чтобы жара не создавала проблем для железнодорожной инфраструктуры.

Прогнозируется, что в будущем такие вызванные волнами жары инциденты продолжатся. Взлетные полосы на базе в Окфордшире плавились и в прошлом году, и эксперты указывают, что Великобритании необходимо приспособить свою инфраструктуру к более высоким температурам воздуха. В результате климатических изменений Великобритания все чаще переживает интенсивные волны жары, и в будущем они станут еще сильнее.