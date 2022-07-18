Аномальная жара в Европе: лесные пожары, температурные рекорды и "эскимо" для животных

Испания

Южная Испания. Пожары в холмах Михас совсем рядом с домами для туристов ФОТО: Ashley Baker

В испанском муниципалитете Михас более трех тысяч человек бросили свои дома, спасаясь от пожаров в одноименных холмах, правда, некоторым удалось потом вернуться. Михас расположен неподалеку от популярной у туристов Малаги и сам является популярным местом отдыха.

Живущая в этом районе Эллен рассказала агентству Рейтер, что времени на сборы у них не было: "Мы просто взяли несколько предметов первой необходимости и просто побежали, и к этому времени улицы уже были запружены народом, все было в движении, было много машин скорой помощи и пожарных".

Лесные пожары также вспыхнули и в других районах Испании: в провинциях Кастилия-и-Леон, Галисия и Эстремадура.

Пожарные вертолеты, забирающие морскую воду, постоянно курсируют между морем и горами ФОТО: Reuters

Отдыхающие на курорте Торремолинос могли с пляжа видеть большие клубы дыма, поднимающиеся над близлежащими холмами, а также пожарные вертолеты, которые все время курсировали между холмами и побережьем, набирая морскую воду и сбрасывая ее на горящие леса.

Средиземноморская жара

В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в высохшей долине По, самой длинной реке страны, которая из за непрекращающейся жары в некоторых местах превратилась буквально в ручеек.

Муниципалитет Байан в Португалии охвачен самыми сильными пожарами с 2017 года ФОТО: EPA

В Португалии в этом году пожары уже уничтожили 30 000 гектаров лесов, в основном, на севере страны. Это самый большой ущерб от пожаров с лета 2017 года. Тогда в них погибли более 100 человек.

Впрочем, серьезная ситуация сложилась по всему Средиземноморью, от Марокко на западе, то Крита на востоке.

В Марокко власти приказали более 1300 жителям срочно эвакуироваться и направили дополнительных пожарных для борьбы с огнем в лесах на севере страны, в провинции Лараш.

На Крите пожарные продолжают тушить пожары на северном побережье острова вокруг города Ретимнон, хотя в субботу власти сказали, что огонь, хотя бы частично, локализован.

Синоптики говорят, что аномальная жара в Средиземноморье вызвана зоной струйного течения над Антлантикой, которая нагнетает горячий воздух на Европу, как вентилятор ФОТО: AFP via Getty Images

Лесные пожары вспыхнули также в некоторых местах на юго-западе Турции и на Адриатическом побережье Хорватии, возле курортных городов Задар и Шибеник, хотя на настоящий момент они не настолько опасны, чтобы организовывать крупномасштабную эвакуацию.

Жара опасна сама по себе, даже без пожаров

Слишком высокие температуры сами по себе могут быть опасны для здоровья, даже в отсутствие пожаров. Периоды аномальной жары повышают риск теплового удара и несчастных случаев. Чаще всего несчастные случаи происходят на воде. Количество людей отправляющихся к морю, рекам и озерам в жару существенно возрастает, и далеко не все из них соблюдают даже самые элементарные меры безопасности, от чего растет число утонувших.

Наиболее уязвимыми к аномально высоким температурам являются маленькие дети и пожилые люди, хотя жара опасна и для тех, кто находится в хорошей физической форме.

Лесной пожар в Галисии на северо-западе Испании. Пока что он еще не очень силен, но ситуация может измениться в любой момент ФОТО: Getty Images