На пляжах Эстонии обнаружили холерный вибрион: уже есть случаи заболевания маленьких детей

Это нетоксичные штаммы холерного вибриона, не обладающие эпидемическим потенциалом, но способные вызвать у двух-трех процентов людей рвоту, диарею, раневую инфекцию, воспаление уха и кожи, а также абсцессы. Особенно подвержены риску маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом и люди с царапинами или язвами на коже.

Зона распространения холерного вибриона. ФОТО: Kuvatõmmis geoportaal

По данным Департамента здоровья, все более актуальными становятся микроорганизмы, передающиеся через воду. Причины связаны с развитием методов анализа, потеплением климата, открытостью мира, все более интенсивным водным транспортом и перемещением людей. По мере потепления климата повышается общая температура морской воды, что вместе с низким содержанием солей создает благоприятные условия для распространения болезнетворных видов, обитающих на юге, в более прохладные районы, включая Балтийское море и побережье Эстонии.

Одним из таких видов, распространение и численность которых в Балтийском море могут увеличиться, являются вибрионы. Даже короткое, но очень жаркое лето в конце июня и начале июля создало благоприятные условия для роста вибрионов, и на данный момент выявлено два-три случая вибриоза. Во всех случаях это были дети в возрасте до одного года. В других странах Балтийского моря, таких как Швеция и Финляндия, картина аналогична.