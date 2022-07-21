США научат украинских пилотов летать на своих F-16. Как это повлияет на ход войны?

Производство F-16 началось в конце 1970-х годов, а современные модификации - одноместная F-16C и двухместная F-16D - появились в середине 1980-х. С тех пор эти самолеты не раз модернизировались.

Это один из самых удачных истребителей четвертого поколения. Во всех видах вооруженных сил США, по данным на сентябрь 2021 года, находилось 1017 самолетов серий C и D. Последняя массовая модернизация до уровня Block 50-52 началась в 1994 году.

Изначально самолет создавался для воздушных боев - завоевания господства в воздухе. В этом он схож с советским МиГ-29. У него была впечатляющая тяговооруженность и неплохая маневренность.

В американских ВВС он выполняет роль "рабочей лошадки" - в воздушных миссиях, для которых не нужны более мощные и тяжелые F-15 или современные (и очень дорогие) F-22 и F-35.

Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии к российскому пилоту Александру Гарнаеву, который в 1980-х работал испытателем в ОКБ Микояна и испытывал различные модификации МиГ-29. Пилот отказался обсуждать и комментировать военный конфликт в Украине и обстоятельства обучения украинских пилотов в США, однако поделился своими впечатлениями о полетах на советском и американском истребителях (он летал на F-16).

"Чисто технически разница между МиГ-29 и F-16 - это как разница между ездой на автомобиле "Запорожец" и автомобиле "Ауди". F-16 - самолет с боковыми органами управления, наклоненной спинкой кресла… Но удобство пилотирования самолета - лишь малая часть его достоинств. Большая часть его достоинств - то оборудование и вооружение, которое на нем стоит. F-16 все эти годы непрерывно модернизировался, а МиГ-29 давным-давно заброшен. Он [F-16] оснащен самым современным оборудованием и вооружением", - сказал российский летчик.

На вооружении российских ВВС стоят два класса истребителей - тяжелые многоцелевые и легкие фронтовые. На этом снимке в одном строю многоцелевые Су-30МК и фронтовые МиГ-29 ФОТО: BBC

F-16 способен нести 7,7 тонны различного вооружения на 11 подвесках (две противовоздушные ракеты на законцовках крыла, шесть пилонов под крыльями и три под фюзеляжем).

Боевая нагрузка МиГ-29 - три тонны. Вооружение может размещаться на шести узлах подвески, и еще один пилон - для подвесного бака.

Еще одно преимущество F-16 перед МиГ-29 - один двигатель. Это увеличивает весовую отдачу, то есть отношение массы полезной нагрузки к максимальной взлетной. F-16 легче МиГа примерно на тонну - при том, что может нести гораздо больше оружия.

Альтернатива F-16

Шведский истребитель JAS-39 Gripen, который упомянул в своем интервью Алексей Резников, - гораздо более новый. Его производство началось в 1990-х годах. Хотя он и создавался как многоцелевой самолет, это, по сути, легкий однодвигательный истребитель того же класса, что и F-16.

Обладая хорошими летными качествами, Gripen несет при этом меньшую боевую нагрузку, чем F-16 - всего 5,3 тонны оружия на 10 подвесках.

Gripen более современный истребитель, и в его конструкции использованы технологии снижения радиолокационной заметности.