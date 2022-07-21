Сколько держится иммунитет после вакцинации против Covid-19? Отвечает эпидемиолог

Он указал, что рост заболеваемости не был неожиданным, потому что в других странах это тоже происходит, но хорошая новость в том, что, например, в Португалии, где заболеваемость начала расти одной из первых, она уже идет на спад.

Вирус постоянно меняется. Омикрон намного заразнее, но и намного менее тяжелый, люди реже попадают в больницы.

Следует учитывать, что латвийское общество в целом довольно нездоровое, поэтому, если на фоне заболеваний возникает другая инфекция, она представляет угрозу для жизни.

Covid-19 - не та болезнь, прививочный иммунитет против которой сохраняется на протяжении всей жизни. Иммунитет действует 6-12 месяцев, к тому же меняется и сам вирус, в результате иммунитет человека в меньшей степени способен его распознавать, пояснил Бригис.

Эксперт указал, что теперь общее мнение в Европе таково, что вторая бустерная вакцина рекомендуется людям с большей вероятностью тяжелого течения заболевания, - больным с хроническими заболеваниями, пожилым.

"В настоящее время эффективность вакцин уже не такая хорошая, и разработан новый вариант вакцины, более эффективный против нового штамма", - сказал Бригис, признав, что существующая вакцина плохо защищает от инфекции.

Он призвал политиков не принимать политических решений о вакцинации, а прислушиваться к рекомендациям специалистов, которые согласовываются со специалистами в Европе.

"Нигде в Европе нет требования вакцинировать всех людей определенного возраста", - сказал Бригис.

По словам эпидемиолога, "запереть мир" для ограничения распространения Covid-19 сейчас было бы довольно сложно. Чтобы защитить себя от серьезного заболевания, люди из группу риска должны избегать собраний, когда это возможно, и носить маски. Если придется принимать решения о введении защитных мер, то первым будет использование масок, сказал специалист.