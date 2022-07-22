На изъятой суперяхте российского олигарха, возможно, нашли яйцо Фаберже

Об этом она рассказала, выступая на Форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

"Давайте перейдем к самому интересному - яхтам, - сказала Лиза Монако, говоря о находках, сделанных ее командой. - Мы находим действительно интересные вещи… на одной из этих [яхт] мы нашли яйцо Фаберже, или предполагаемое яйцо Фаберже, так что становится все интереснее и интереснее".

Монако не уточнила, что это за яхта и кому она принадлежит, но отметила, что сейчас лодка находится в заливе Сан-Диего после того, как в июне отплыла с Фиджи.

В конце июня американские власти доставили из Фиджи в Сан-Диего яхту Amadea. Суд Республики Фиджи разрешил США забрать яхту Amadea, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому олигарху, поскольку ее содержание до окончания судебных процессов - пустая трата денег фиджийских налогоплательщиков.

Яхта Amadea длиной 106 метров стоит около 300 миллионов долларов США (280 миллионов евро). Считается, что она принадлежит владельцу российской финансово-промышленной группы Nafta Moscow Сулейману Керимову, который находится под международными санкциями.

Яхта остановилась на Фиджи 13 апреля после 18-дневного плавания из Мексики. По запросу Министерства юстиции США она была конфискована властями Фиджи.

Монако считает, что если найденное яйцо окажется подлинным, то оно станет одним из немногих сохранившихся яиц Фаберже и будет стоить миллионы долларов.