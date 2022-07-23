Полиция и МВД предлагают увеличить штрафы для водителей электросамокатов

Полиция отмечает, что водители электросамокатов все чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия. Одной из причин может быть то, что число пользователей самокатов увеличивается, но другой причиной является собственное отношение водителей к безопасности и незнание правил.

Часто водители электросамокатов воспринимают это транспортное средство не как средство передвижения из одной точки в другую, а как развлекательный инструмент для катания с друзьями в свободное время - в результате налицо недостаточно серьезное отношение к безопасности, отмечают сотрудники правоохранительных органов.

Одной из самых распространенных причин травм, которые получают водители электрических скутеров, является падение с транспортного средства, сообщили в полиции.

Также с каждым днем полиция фиксирует все больше водителей электросамокатов, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такие водители часто оправдывают свои действия неосведомленностью – незнанием того, что вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения является наказуемым деянием.

Наиболее частыми нарушениями со стороны водителей электросамокатов являются перевозка пассажиров и управление электросамокатом в нетрезвом виде.

Ситуацию можно улучшить, если водители электросамокатов изменят свое отношение к безопасности, начнут осознавать, как их поведение на дороге влияет на общую безопасность движения и что травмы при падении с этого транспортного средства могут быть очень серьезными, считают в полиции.

За шесть месяцев этого года в авариях на электросамокатах пострадали 116 человек. В прошлом году за этот период пострадали 57 человек.