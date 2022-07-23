ВОЗ объявила обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

С 2009 года ВОЗ объявляет ЧС мирового масштаба в седьмой раз, пишет The Guardian. Последний раз это произошло в 2020 году - из-за распространения Covid-19.

В ВОЗ отмечают, что риск заражения сейчас есть во всех регионах мира. Высокий риск - в Европе, в остальных регионах - умеренный.

По последним данным, в 75 странах зафиксировано более 16,5 тысячи случаев заражения.

"Если коротко, мы имеем вспышку заболевания, которая быстро охватила мир благодаря новым способам передачи, о которых мы знаем слишком мало", - заявил Гебрейесус.