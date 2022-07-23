Сб, 23.07.2022
Отдых у воды связан с риском, и нельзя ни на минуту оставлять без внимания своих детей - это единственная гарантия безопасности ребенка. Риналдс Лиепиньш, представитель Юрмальской полиции самоуправления
Риналдс Лиепиньш, представитель Юрмальской полиции самоуправления

На Донбассе погибли два американца

ФОТО: Schutterstock.com

На Донбассе погибли два американца, в субботу заявили в Государственном департаменте США.

"Мы можем подтвердить недавнюю смерть двух граждан США в регионе Донбасса. Мы общаемся с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сообщил представитель Госдепартамента.

Государственный департамент сообщил, что не даст более подробной информации "из уважения к семьям в это трудное время".

Президент США Джо Байден и Государственный департамент предупреждали граждан США не ездить в Украину, чтобы принять участие в конфликте.

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