На Донбассе погибли два американца
На Донбассе погибли два американца, в субботу заявили в Государственном департаменте США.
На Донбассе погибли два американца, в субботу заявили в Государственном департаменте США.
"Мы можем подтвердить недавнюю смерть двух граждан США в регионе Донбасса. Мы общаемся с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сообщил представитель Госдепартамента.
Государственный департамент сообщил, что не даст более подробной информации "из уважения к семьям в это трудное время".
Президент США Джо Байден и Государственный департамент предупреждали граждан США не ездить в Украину, чтобы принять участие в конфликте.
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