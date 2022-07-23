На Донбассе погибли два американца

"Мы можем подтвердить недавнюю смерть двух граждан США в регионе Донбасса. Мы общаемся с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сообщил представитель Госдепартамента.

Государственный департамент сообщил, что не даст более подробной информации "из уважения к семьям в это трудное время".

Президент США Джо Байден и Государственный департамент предупреждали граждан США не ездить в Украину, чтобы принять участие в конфликте.